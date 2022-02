Pfarrgemeinderatswahlen 2022: Junge Kandidaten bleiben meistens aus

„Kandidaten für den Pfarrgemeinderat zu finden war immer schon schwer, und es wird noch schwerer“, stellt Jürgen Übl von der Pfarre Krems-St. Paul fest.

„Es gibt bei uns eine Regelung, dass niemand öfter als dreimal kandidieren soll. Damit soll verhindert werden, dass sich der Pfarrgemeinderat aus den immer gleichen Personen zusammensetzt und gewährleisten, dass neue Personen auch frische Einflüsse in den Pfarrgemeinderat bringen“, erklärt Übl. Nur in Ausnahmefällen, etwa wenn ein Pfarrgemeinderat über besondere Erfahrungen und Kenntnisse verfüge, dürfe er öfter antreten – so wie bei ihm selbst, der sich in St. Paul um den Bereich Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Verbindlichkeit bei der Mitarbeit schreckt ab

Aufgrund der dünnen Personaldecke macht man sich aber in zahlreichen Pfarren bereits Sorgen. Woran liegt das geringe Interesse? „Es ist genügend Engagement seitens der Pfarrmitglieder da. Aber da geht es eher um punktuelle, ungezwungene Mitarbeit. Vor der doch härteren Verbindlichkeit, welche man als Pfarrgemeinderat eingehen muss, schrecken viele zurück“, so Übl. Tatsächlich lastet einiges an Verantwortung und Arbeit auf den Schultern von Pfarrgemeinderäten. „Es geht vor allem um Koordination und Organisation, mit anschließender Umsetzung in Kleingruppen“, betont Übl.

Andreas Pell, politischer Mandatar (ÖVP) und Pfarrge-meinderat in Weißenkirchen meint: „Ohne Pfarrgemeinderäte ist eine lebendige Pfarre einfach kaum möglich.“ Gerade angesichts der Tatsache, dass Priester in einer Struktur von Pfarrverbänden oft mehrere Pfarren parallel betreuen müssen, sei es unmöglich, Gedeih und Verderb des Gemeindelebens allein auf deren Schultern abzuladen. „Schon allein das Organisieren und die Umsetzung einer Agape birgt viele Arbeitsschritte in sich“, so Pell.

So sei zum Beispiel in Weißenkichen beim Ausräumen der zur Renovierung anstehenden Wehrkirche und der Verwahrung des Inventars viel zu tun gewesen. Die Arbeit des Pfarrgemeinde- und des Pfarrkirchenrates habe auch eine wichtige Kontrollfunktion. „Finanzen und Wertgegenstände können nicht alleine unter der Kontrolle des Priesters stehen. Auch die sind nur Menschen, und es soll nicht vorkommen, dass da etwas verschwindet.“ Der Pfarrgemeinderat komme einmal im Quartal, der Kirchenrat öfter zusammen.

Auch in Weißenkirchen sei man nicht gerade mit einer Flut an potenziellen Kandidaten für die am 20. März stattfindende Pfarrgemeinderatswahl konfrontiert. Vor allem die jungen Gemeindemitglieder seien schwer davon zu überzeugen. Pell sieht hier neben den Pfarrgemeinderäten auch deren Vorsitzende, nämlich die Priester selbst, in der Pflicht. „Die Frage der Kandidaturen, vor allem wenn es um junge Leute geht, hängt meiner Meinung nach von der Begeisterungsfähigkeit der Priester ab. Sie müssen offensiv werben und die richtige Art der Ansprache beherrschen, so Pell. Manche könnten das besser, andere weniger.

Der Zustand, dass sich auf der überschaubaren Kandidatenliste nur die religiös und sozial motiviertesten Gemeindemitglieder finden, spiegle sich laut Pell auch bei den Wahlbeteiligten wieder. „Es geht bestimmt nur eine Minderheit der Wahlberechtigten hin, ein harter Kern.“ Bei der Wahl werde es allerdings erstmals die Möglichkeit einer Briefwahl geben, kündigt Pell an. Ob das die Wahlbeteiligung erhöhen wird, bleibt abzuwarten.

Die Pfarre St. Veit kämpfe zwar nicht um Kandidaten, jedoch würden sie auch hier nicht „die Türe einrennen“, heißt es. Man bemühe sich darum, ein breites Spektrum an Personen in den Pfarrgemeinderat zu bekommen, damit verschiedene Perspektiven und Meinungen Eingang hätten. Gelang dies bisher? „Wir meinen ja“, sagt Sprecher Herwig Hauenschild. Die bisher jüngsten Pfarrgemeinderäte sind etwa 30, viele andere schon Ende 70. Die Pandemie habe einiges an Aktivitäten „erstickt“, außerdem seien einige Stützen der Pfarre in den vergangenen Jahren verstorben, was der Dynamik des Pfarrgemeinderates nicht zuträglich war. „An diese Art des lebendigen Gemeindelebens wieder anzuknüpfen, das ist die Herausforderung unserer Zeit. Pfarrkirtage, Feldmessen, Aktionen für Familien, Pensionisten und vieles mehr wollen wir wieder aufblühen lassen.“ Im Rahmen dessen wolle man „auch unkonventionelle Ideen zulassen“.

Junge Kandidaten auf Listen in Rossatz und Arnsdorf

„Es hat keinen Sinn, wenn ein Pfarrer entscheidet, was in seiner Gemeinde passiert. Träger der Pfarrgemeinde sind die Gläubigen selber“, schildert Pater Clemens Reischl, Pfarrer in Mautern und Rossatz-Arnsdorf, seine Sichtweise. Den Pfarrgemeinderat sieht er als „wichtiges Leitgremium des Gemeindelebens“ und „eine gewisse Chance der Mobilisierung“. Die Situation rund um potenzielle Kandidaten stellt sich laut Reischl nicht ganz so trist dar. „Wir haben etwa 50 Prozent neue Kandidaten“, meint der Pfarrer. Darunter seien auch einige junge Vertreterinnen, etwa eine 21-jährige Frau aus Arnsdorf und eine 24-jährige Kandidatin aus Rossatz.

Aus Reischls Sicht geht es für die post-pandemische Zeit nicht um eine Wiederbelebung des vergangenen Pfarrgemeindelebens, sondern um die Frage, was in der Zukunft wichtig sei. „Da denke ich einerseits an die Zusammenarbeit der Pfarrgemeinden, dass man mehr miteinander macht und dass Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen – bei den Gottesdiensten, der Krankenkommunion und so weiter.“

