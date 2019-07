Dass die Zahl der Pflegebedürftigen künftig steigen wird, ist allgemein bekannt. Statistische Gewissheit liefert nun der NÖ Altersalmanach 2018: Bis zum Jahr 2035 wird die Zahl an hochaltrigen Personen (älter als 80 Jahre) in der Stadt Krems um 49 Prozent und in Krems-Land sogar um 57 Prozent auf insgesamt etwa 7.200 anwachsen. Damit wird 2035 ungefähr jeder zwölfte Kremser in diese Kategorie fallen. Diese Entwicklung stellt sämtliche Träger der organisierten Pflege vor große Herausforderungen.

Quelle: NÖ Altersalmanach; Illustration: Mascha Tace/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Gastegger

„Die Ausbildungsoffensive für Pflegeberufe ist natürlich für alle Pflegeformen das Wichtigste“, erklärt etwa Christine Baumühlner, die das Severinheim in Mautern leitet. Momentan sei man mit einer Personaldecke von 62,5 Vollzeitäquivalenten bei 104 zu Betreuenden noch gut ausgelastet. Die Abschaffung des Pflegeregresses 2017 habe selbstverständlich zu mehr Anträgen auf Pflegeheimplätze geführt. „Dieser Anstieg betraf meist Personen in niedrigen Pflegestufen. Pflegeheime des Landes Niederösterreich sind allerdings nur für die Pflegestufe vier und darüber zuständig“, so Baumühlner.

Anders sieht es im Kremser Thorwestenheim und dem Pflegeheim in Brunnkirchen aus. „Für unsere insgesamt 273 Heimplätze haben wir Wartelisten“, erläutert Claus Dobritzhofer von Senecura. Weitere 96 Plätze gebe es im Wohnheim an der Ringstraße. Man verhandle allerdings mit dem Land Niederösterreich stets um eine Erhöhung der Kontingente. Laut aktueller Erhebung waren 2017 in Krems-Stadt 15 und in Krems-Land 6,3 Prozent der Betreuten in Pflegeheimen untergebracht. Es handelt sich dabei um 441 Personen.

„2050 werden wir 3,5 Mal so viel Pflegepersonal brauchen wie jetzt. Es sind dringend Maßnahmen nötig.“Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks NÖ

Den Zukunftsanforderungen müsse man mitarbeiterseitig begegnen. „Krems hat leider keine Krankenpflegeschule mehr, und die Jungen bleiben oft nicht lange“, kritisiert Dobritzhofer. Pflegeabsolventen hätten heute eine viel größere Auswahl an Pflegeeinrichtungen, so komme es zu häufigeren Wechseln. Außerdem sei das sinkende Ansehen der eigentlichen Pflegetätigkeit im Verhältnis zu akademischen Ausbildungen wie Pflegemanagement ein weiteres Problem. „Sehr viele wollen ins Management gehen. Die Pflege selbst bleibt da manchmal auf der Strecke.“

Ein Umdenken wünscht Dobritzhofer auch an anderer Stelle: „Oft werden alte Paare getrennt, wenn einer ins Heim geht und der andere daheim bleibt.“ Hier sollte es Lösungen geben, die Pflege und gemeinsames Wohnen miteinander in Einklang bringen.

Auch die Träger der mobilen Pflege machen sich Gedanken zur Alters- und Pflegebedarfsentwicklung. Immerhin nimmt ein Viertel der Betreuten in Krems-Land mobile Pflegedienste in Anspruch, in der Stadt sind es etwa 17 Prozent. Bei der Volkshilfe betont man etwa, dass nicht nur die wachsende Lebenserwartung eine große Rolle spiele, sondern auch der Anstieg bei Singlehaushalten. Dort plädiert man auf NÖN-Anfrage dafür, Betreuungsmöglichkeiten im nahen Lebensumfeld zu schaffen. Das Hilfswerk NÖ fordert deshalb „flexible und leistbare Angebote“, etwa mehrstündige Tagesbetreuung zu Hause oder auch teilstationäre Einrichtungen.

Hinsichtlich des Personalnotstandes möchte man beim Hilfswerk das Image des Pflegeberufes nicht nur bei jungen Leuten verbessern, sondern auch Um- und Wiedereinsteiger gewinnen. Einen dramatischen Appell richtet die Präsidentin des Hilfswerks NÖ an die Politik: „2050 werden wir 3,5 Mal so viel Pflegepersonal brauchen wie jetzt. Es sind dringend Maßnahmen nötig, denn der Personalmangel wird sich in Zukunft noch weiter zuspitzen."

Das Hilfswerk kritisiert weiter, dass der Pflegesektor in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern unterfinanziert sei. Das Pflegegeld habe seit Einführung ein Drittel seines Wertes verloren, die kürzlich beschlossene Wertanpassung sei aber begrüßenswert.