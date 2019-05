Sie sind schweigsam. Meist fallen sie dadurch auf, dass sie abgehetzt zur Schule kommen, nachmittags nicht mit ihren Klassenfreunden schwimmen gehen oder weil sie nach dem Shoppen nicht noch schnell mit auf einen Kaffee kommen. Die Rede ist von pflegenden Jugendlichen, sogenannten „Young Carers“.

Mit einem Pilotprojekt der besonderen Art lässt der Gesundheits- und Soziale Dienst des Roten Kreuzes Krems in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz aufhorchen: Vier freiwillige Mitarbeiter haben sich zum Ziel gesetzt, jene Kinder und Jugendlichen (unter 18) zu unterstützen, die zu Hause einen Familienangehörigen pflegen oder betreuen.

„Es ist uns wichtig, die Kinder und Jugendlichen entscheiden zu lassen, welche Hilfe sie brauchen und annehmen wollen.“ Gudrun Kalchhauser, Projek t leiterin „Young Carers“

In Österreich gibt es laut einer Studie des Sozialministeriums mindestens 42.700 pflegende Kinder und Jugendliche. Jedes 22. Kind bzw. jeder 22. Jugendliche ist ein Young Carer. Somit kann angenommen werden, dass in jeder Klasse mindestens ein betroffenes Kind sitzt.

„Auf die Frage, was sie in ihrem Alltag am meisten brauchen würden, sind sich die Betroffenen einig“, weiß Initiatorin Gudrun Kalchhauser. „Sie wünschen sich eine Anlaufstelle, zu der sie gehen können, um Fragen zu stellen. Young Carers brauchen den Austausch mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die sie verstehen.“

Das Kremser Rote Kreuz bietet seit Jänner 2019 diese Anlaufstelle an. Immer am zweiten Freitag im Monat können Young Carers auf der Bezirksstelle des Roten Kreuzes (Mitterweg 11) zum zwanglosen Treffen mit anderen Pflegenden oder RK-Mitarbeitern kommen.

„Vom Alter gesehen finden sich die meisten Young Carers in der Unterstufe“, weiß Kalchhauser aus eigenen Forschungen zum Thema. „Sie sind im Durchschnitt 12,5 Jahre jung. Diese Kinder brauchen Unterstützung. Wobei es uns wichtig ist, immer die betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen entscheiden zu lassen, welche Hilfe sie brauchen und wie viel sie davon annehmen können oder wollen. Diese Kinder haben das Recht, Kind zu sein. Das ist ein Fokus unseres Hilfsangebotes!“

Das Projekt wird zurzeit von den Projektmitarbeitern an den einzelnen Schulen in Krems vorgestellt, um möglichst alle potenziellen Betroffenen erreichen zu können.