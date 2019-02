Lange wurde daran gefeilt, nun wird es Wirklichkeit: Lorenz Büffel gibt den ersten Auftritt in seiner Heimat seit seinem Durchbruch als Partysänger. Der in Krems geborene und aufgewachsene Mallorca-Star, der durch seinen Mega-Hit „Johnny Däpp“ europaweit bekannt geworden ist, besucht am 20. April die Disco Apollon in Großreinprechts.

Wenn Lorenz Büffel am Ostersamstag mit seinen Hits „Johnny Däpp“ und „Beate Die Harte“ Großreinprechts besucht, ist in der Disco Apollon ein volles Haus garantiert. | Disco Apollon

Für Büffel, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel heißt und heute in Köln lebt, ist der Auftritt im Waldviertel eine Herzensangelegenheit. „Es ist schön, dass die Disco Apollon an mich denkt und mich so nah an meiner alten Heimat bucht. Ich hoffe, dass ich ein wenig Mallorca-Feeling nach Niederösterreich bringen kann und freue mich ganz stark auf meine Familie.“

Bei Letzterer, die immer noch in Krems lebt, wird Büffel auch nach seinem Auftritt übernachten, ehe es schon am Ostersonntag für die nächste Show in die Schweiz geht. „Ich würde gerne länger bleiben und ein paar Spritzer in Krems trinken, aber der Reisewahnsinn ist auch im April sehr heftig“, bedauert Büffel.

Helmut Preiser, Chef in der Disco Apollon, ist mit der Verpflichtung der Stimmungskanone jedenfalls ein echter Coup gelungen. Ein volles Haus ist ihm mit dem zu den angesagtesten Schlagerstars der Gegenwart gehörenden Büffel garantiert. „Wir haben noch lange nicht mit der Intensiv-Werbung begonnen und trotzdem herrscht schon großes Interesse. Für die Disco Apollon wird der Abend mit Sicherheit das Highlight des Jahres“, freut sich Preiser.

Infos zum Event gibt es unter www.disco-apollon.at.