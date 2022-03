Prima la musica: Große junge Musiktalente

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Beim Wettbewerb „prima la musica“, bei dem Musikschüler aus ganz Niederösterreich ihr Können beweisen, haben wieder viele junge Talente aus dem Bezirk Krems geglänzt – und das trotz erschwerter Bedingungen.

„Probentermine wurden vereinbart und wieder gecancelt, der eine oder die andere konnte krankheitsbedingt nicht üben oder regelmäßig in die Unterrichtsstunde kommen“, berichtet Hubert Pöll, Direktor der Musikschule Krems. „Flexibilität, Verzicht und Durchhaltevermögen fordern uns täglich neu heraus.“ Das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen: Mehrere Kremser Musikschüler erzielten 1. Preise (siehe Infobox), Paul Alexei und Eduard Koller haben sich sogar für den Bundeswettbewerb qualifiziert, der vom 20. bis 31. Mai in Feldkirch stattfindet.

Sie sind nicht die einzigen Musiktalente aus dem Bezirk, die in Vorarlberg mit dabei sein werden: Teilnahmeberechtigt sind auch Alexandra Auer, die an der Musikschule St. Pölten Violine lernt, und der Schlagwerker Jakob Erdler. Letzterer erhält seinen Unterricht beim Musikschulverband Region Wagram, dessen Leiter Markus Holzer sich ebenfalls sehr zufrieden zeigt: „Speziell in der herausfordernden Vorbereitung aufgrund der Pandemie darf das diesjährige Abschneiden als besonderer Erfolg gewertet werden.“

Auch heuer fand der Wettbewerb zum Teil in digitaler Form statt: Die jüngeren Musikschüler konnten Videos einsenden. Nur in der Altersgruppe ab 10 Jahren durften die Teilnehmer live auftreten.

Dabei wird auch musikschulübergreifend zusammengearbeitet: So erfolgte beispielsweise die Vorbereitung der einzigen Kremser Teilnehmer im Bereich Streichinstrumente – Maximilian Dorda (Violoncello) und Arthur Heisler (Violine) – in Kooperation zwischen den Musikschulen Region Wagram und Paudorf-Gedersdorf am Standort Furth.

