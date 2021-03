Für Eva-Maria Granser war das alljährliche vorösterliche Ratschen Teil der Kindheit. „Ich war früher auch für die Organisation von Ratscher-Aktionen verantwortlich“, erzählt die Mautnerin. Kein Wunder also, dass Granser diese christliche Tradition auch an ihre Kinder weitergegeben hat. „Ratschen ist natürlich eine ziemliche Gaude für Kinder. So eine Aktion dauert oft mal einen Tag, in den Pausen wurde – vor der Pandemie – auch stets miteinander gespielt und es war schön.“

Peter Granser, Jungschar-Leiter: „Ratschen geht bis ins 6. Jahrhundert zurück.“

Auch ihr Mann, der Mauterner Jungschar-Leiter Peter Granser, unterstreicht die Bedeutung des Brauches: „Das Ratschen geht bis ins 6. Jahrhundert zurück und zählt seit 2015 zum immateriellen Kulturerbe Österreichs.“

Nachdem die Ratschen 2020 im Bezirk Krems und andernorts weitgehend schwiegen, werden heuer wieder zahlreich Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit knarrendem Lärm Ostern einläuten und jene Glocken ersetzen, die ja theologisch gesehen „nach Rom geflogen sind“, weil Glockengeläute in der Zeit der Leiden und der Grabesruhe Jesu nicht angebracht sei.

"Teil unserer Normalität"

„Das Ratschen ist als alljährlicher Brauch Teil unserer Normalität und ich bin froh, dass es heuer wieder stattfinden kann“, erklärt Eva-Maria Granser, die auf einen Richtlinienkatalog der Diözese St. Pölten verweist. Die Maßnahmen: Zwei Meter Abstand, Sechs- bis 14-Jährige müssen Stoff-, Jugendliche FFP2-Masken tragen, Wohnungen und Häuser dürfen nicht betreten und Geschenke nur von einer Person der Gruppe entgegengenommen werden.

„Leider dürfen auch Sprüche dieses Jahr nicht aufgesagt werden“, sagt Granser und demonstriert, dass sie jene Zeilen aus ihrer Kindheit noch fehlerfrei im Gedächtnis hat. Etwa 25 Kinder und Jugendliche werden am Karfreitag in Mautern ratschen, der „Ratscherlohn“ am Karsamstag gesammelt.

Auch am gegenüberliegenden Donauufer laufen die Vorbereitungen aufs Ratschen. „Wir rechnen dieses Jahr aber mit weniger Teilnehmern. Das hat weniger mit den Kindern, als mit den Pandemie-bedingten Sorgen der Eltern zu tun“, erklärt Alexandra Lindner von der Pfarre Stein. Sie sei sich daher nicht sicher, ob dieses Jahr das ganze Pfarrgebiet zu schaffen sei. Es kommt eine weitere Vorsichtsmaßnahme zum Einsatz: „Wir werden die Gruppen so einteilen, dass vor allem Geschwister oder Kinder miteinander unterwegs sind, die zum Beispiel in die selbe Schulklasse gehen. So reduzieren wir die Zahl der Kontakte und damit das Risiko.“

Weiters gelten fast gleichlautende Regeln wie in der Pfarre Mautern. „Es sind die gleichen Regeln, die auch schon für die Sternsinger galten, und viele dieser Kinder sind nun mit den Ratschen unterwegs.“ Sprüche werden in Stein zwar aufgesagt, das Treffen im Vorfeld, wo diese üblicherweise einstudiert werden, entfallen aber. „Die Ratschen sind in der Kirche deponiert und die Kinder holen sie sich von dort. So können wir größere Ballungen vermeiden.

Rahmenprogramm fällt zum Großteil weg

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen wird das 2021er Ratschen nur als „Light“-Version stattfinden, denn das Rahmenprogramm rund um den Brauch fällt klarerweise der Pandemie zum Opfer. „Normalerweise gehen wir mit den Kindern im Anschluss auf ein Eis. Das müssen wir diesmal eben verschieben, bis dies wieder ohne Weiteres möglich ist“, sagt Lindner. In Mautern, wo es im Rahmen des Ratschens normalerweise viel Aktivität in der Pfarre gibt, wird dies heuer nicht der Fall sein.

Auch in Gobelsburg, wo vier Gruppen mit insgesamt 18 Kindern unterwegs sein werden, wird einiges anders ablaufen. „Normalerweise treffen wir uns bei der Auferstehungsfeier noch einmal. Die Teilnahme ist stets freiwillig, aber ich denke, dass dieses Jahr weniger teilnehmen werden“, erklärt Rainer Stöckl von der örtlichen Pfarre. „Auch das ansonsten übliche Treffen in der Sakristei, wo sonst allen gedankt wird, entfällt. Da werde ich dieses Jahr jedem einzeln danken, etwas aufwendiger.“

„Ratschen ist Teil meines Engagements in der Pfarre. Es macht aber auch Spaß und ist wichtig für den Austausch mit den Kindern.“ Simone Keim, Ministrantin aus Schiltern

Locker sieht die Situation Samuel Gruber aus Mittelberg. Dort wird der 16-jährige Ministrant mit zwei seiner Kollegen ratschen gehen. „Das sind gute Freunde von mir, das heißt, das ist leicht zu organisieren. Und wir sind nur zu dritt. Je weniger, desto einfacher ist das mit dem Abstand.“ Simone Keim, 16, organisiert die Ratscher-Aktion in ihrer Pfarre in Schiltern. „Wir sind immer zehn bis zwölf Leute, und ich bin die Älteste“, erklärt sie ihre Verantwortungsposition. Ratschen sei lustig und wichtig für den Austausch zwischen den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen.

