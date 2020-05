Er habe mit dem Vater doch nur „etwas lauter gesprochen“, erklärte der 33-Jährige aus Mautern vor Gericht, und er versuchte, seine Gewaltausbrüche gegenüber Familienangehörigen zu verharmlosen.

So leicht machte es ihm Richter Gerhard Wittmann aber nicht: „Warum flüchteten Ihr 63-jähriger Vater und die Schwester dann aus Angst zum Nachbarn und baten um Hilfe?“ Die Frage brachte den 33-Jährigen sichtlich in Erklärungsnöte. Es folgte eine Tränenflut mit einem unverständlichen Gejammer. „Antworten Sie, und hören Sie mit dem Geraunze auf“, meinte der Richter unbeeindruckt. Als die Mitleidstour nicht zog, schwenkte der 33-Jährige um und gab zu, nach einem Streit dem Vater mit dem Hausanzünden gedroht zu haben.

Die drohende Äußerung „I box di ins Koma und hau da a Messer durch’n Schädl bis in Hals!“ zu seiner Schwester (27), die einen weiteren Polizeieinsatz zur Folge hatte, leugnete er.

„Und warum führten Sie sich jedes Mal so auf, als die Polizei gekommen ist? Sie ließen sich nicht beruhigen, attackierten und verletzten mehrere Beamte. Eine Polizistin erlitt einen Rippenbruch“, listete der Richter die Folgen der Ausraster auf.

„Es tut mir ja so leid. Ich mache alles, jede Strafarbeit oder Therapie. Ich will nicht wieder ins Gefängnis“, bettelte der Beschuldigte, der nun erstmals in der Untersuchungshaft das Ungemach eines Freiheitsentzuges erlebt hat. Die Bitte ging ins Leere: Für ihn setzte es 30 Monate, davon muss der vorbestrafte Wachauer zehn Monate hinter Gittern absitzen.