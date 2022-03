Risiko extrem hoch: Gesamter Bezirk ist „brandgefährlich“

Werbung

„Die Situation im Bezirk ist im wahrsten Sinne brandgefährlich“, erklärt Christof Unfried, Waldbrandspezialist der Kremser Bezirksfeuerwehr. Vor allem auf sonnenexponierten Südhängen, wo viele Wanderer unterwegs seien oder Forstarbeiten vorgenommen werden, bestünden besondere Risikolagen. Vor allem im nördlichen Bezirksgebiet habe die Feuerwehr Landwirte gebeten, Vakuumfässer mit Wasser zu füllen, um sie den Wehren im Ernstfall – wie beim jüngsten Großbrand am Truppenübungsplatz Allentsteig – zur Verfügung zu stellen.

Die Herausforderung von Waldbränden bestehe in der raschen Ausbreitung durch Wind und Witterung. „Da den Überblick zu behalten ist nicht leicht.“ Dass man keine Zigaretten oder Glasflaschen in den Wald wirft, sollte bekannt sein. Wie verhält man sich aber korrekt, wenn man als Wanderer einen Brand entdeckt? „Wenn eine Wasserflasche zum Löschen reicht, sollte man selbst aktiv werden. Ansonsten: Sofort 122 wählen, den nächsten Weg suchen und die Einsatzkräfte einweisen.“ Fliehen solle man 90 Grad zum Wind versetzt, nie in Windrichtung.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.