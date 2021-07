Zehn Schaugärten im Bezirk Krems wurden von Landesrat Martin Eichtinger und dem Präsidenten von "Natur im Garten", Reinhard Kittenberger ausgezeichnet.

"Natur im Garten" ist wichtig

Die Schaugärten der Aktion "Natur im Garten" zeigen, wie sich Ökologie und Ästhetik in der Praxis verbinden lassen. Sie sind individuell gestaltet, verwirklichen auf unterschiedlichste Weise die Kernkriterien von "Natur im Garten" und bieten den Besucherinnen und Besuchern vielfältige Eindrücke und Anregungen für ihren eigenen Garten.

Bunte Vielfalt unter Gärten

Die Palette der Gärten umfasst historische Anlagen ebenso wie Rosengärten, Landschaftsparks, Klostergärten, Erlebnis- und Themengärten, Obst- und Gemüsegärten, Naturparke und Pflanzensammlungen sowie die GARTEN TULLN als ökologische Landesgartenschau. Alle Gärten tragen die "Natur im Garten"-Plakette, das Qualitätsmerkmal für Ökologie und Naturnähe.

Attraktive Preise zu gewinnen

Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens bietet das heurige Gewinnspiel mittels Sammelpass: Zehn Stempel sammeln und den ausgefüllten Pass bis 31. Jänner 2022 an schaugaerten@naturimgarten.at übermitteln! Jede Einsendung eines vollständig ausgefüllten Sammelpasses wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen der Top-Schaugärten oder einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird unter allen Einsendungen als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für 2 Personen in Niederösterreich verlost.



Eine Übersicht der „Natur im Garten“ Schaugärten sowie Informationen zum Angebot und zu den Öffnungszeiten finden Sie unter www.naturimgarten.at/schaugärten.



Im Bezirk Krems wurden folgende 10 Schaugärten ausgezeichnet: