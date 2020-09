Für 186 Kinder in Krems und 502 Kinder in Krems-Land beginnt am Montag der „Ernst des Lebens“. Damit ist die Zahl der Taferlklassler in Krems-Land gegenüber 2019 um 75 Schüler gesunken, in Krems sind es heuer um sieben mehr als im Vorjahr.

Wie ernst wird der erste Schultag in Coronazeiten? „Außer dass die Schulmessen gestaffelt sind, wird es nicht sehr viel anders sein“, meint Astrid Steiner, Direktorin der Volksschule Langenlois. „Auch heuer werden die Eltern bei einem Teil dabei sein, nur machen wir das in unserer Freiluftklasse.“

Die Eltern wurden bereits vorab über die Hygieneregeln informiert: „Die Kinder gehen mit 1-Meter-Abstand ins Haus, und wenn sie die Klasse betreten, müssen sie sich die Hände waschen“, erklärt Steiner. „Wir versuchen, es so normal wie möglich rüberzubringen, damit keiner in Angst verfällt vor dem ganzen Wahnsinn, der hoffentlich nicht kommt!“

„Das Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, wie wir mit normalen Verkühlungen umgehen werden ...“ Astrid Steiner, Direktorin der Volksschule Langenlois

Das Ampelsystem des Ministeriums empfindet Steiner als konkret genug, um Sicherheit zu haben, und nach wochenlanger Vorbereitung sieht sie dem Schulstart relativ gelassen entgegen. „Das Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, wie wir mit normalen Verkühlungen umgehen werden – wie weit man jedes Mal eingreifen muss oder wie vernünftig die Eltern da sowieso sein werden.“

So viel Normalität wie möglich – das wünschen sich auch die Eltern. „Ich erwarte das, was der Bildungsminister versprochen hat, nämlich einen weitgehend normalen Schulbeginn“, sagt etwa Wolfgang Dür, Gesundheitssoziologe und Elternvereinsobmann der Volksschule Stein. Er würde sich wünschen, dass „nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird“ und dass bei einem Coronafall „zuerst die Banknachbarn getestet werden, bevor man alle Schüler in Quarantäne schickt“.

Egal welche Ampelstufe jetzt kommt und wie schlimm es wird, wir sind gerüstet Heinz Trappl, Direktor der Mittelschule Rastenfeld

Für alle Fälle gewappnet fühlt sich Heinz Trappl, Direktor der Mittelschule Rastenfeld. Dank Unterstützung der Gemeinde sei die MS Rastenfeld schließlich „die einzige Schule in ganz NÖ, wo jeder Lehrer einen Dienstlaptop hat“, betont er. Da an der MS Rastenfeld von der 1. Klasse an außerdem auch jeder Schüler einen Laptop hat, habe auch während des Lockdowns „echter Face-to-Face-Unterricht mit allen Schülern“ stattfinden können. „Daher: Egal welche Ampelstufe jetzt kommt und wie schlimm es wird, wir sind gerüstet!“

Stolz ist Trappl auch auf den in diesem Schuljahr startenden neuen schulautonomen Schwerpunkt „Wasser-Kampseen“: Den Rastenfelder Mittelschülern soll fächerübergreifend der Wert der Ressource Wasser nähergebracht werden.

Einen neuen schulautonomen Schwerpunkt hat auch die Mittelschule Furth: Zu Berufsorientierung kommt aus aktuellem Anlass Informatik hinzu, wie Direktorin Edith Gruber erklärt. „Damit wir optimal vorbereitet sind, denn im März war es eine Riesen-Herausforderung.“

"iPad-Klasse war den anderen um Dimensionen voraus"

„Aufgerüstet“ wurde in der Mittelschule Krems. Direktor Alfons Russ freut sich, dass er jetzt in allen Klassen hochmoderne Smartboards als Tafeln zur Verfügung hat, mit denen man sich vom iPad aus verbinden kann.

Wie bereits in den letzten Jahren startet auch heuer wieder eine der 1. Klassen der MS Krems als iPad-Klasse. Im Coronajahr sei die Nachfrage danach besonders groß, schildert Russ: „Während des Lockdowns hat sich gezeigt: Die iPad-Klasse war den anderen um Dimensionen voraus – sie haben von zu Hause aus einfach weitergearbeitet!“

In der MS Krems herrscht übrigens schon vor Schulanfang reger Betrieb: Sie ist neben der Volksschule Lerchenfeld und dem Piaristengymnasium einer von drei Sommerschul-Standorten in Krems, wo Schüler mit Migrationshintergrund ihre Deutsch-Kenntnisse verbessern.