„Manche Eltern glauben ihr Kind kann schwimmen, nur weil es sich irgendwie über Wasser halten kann. Mit sicherem Schwimmen hat das aber nichts zu tun“, sagt Birgit Fürnkranz-Maglock vom Kremser Schwimmverband schneidig. Sie ist nicht die einzige Person aus dem Schwimmbetrieb, welche die steigende Zahl minderjähriger Nicht-Schwimmer bemerkt.

Auch Martin Dürrhammer, seit 1990 Sportlehrer am BRG Rechte Kremszeile, bestätigt den Trend: „Schwimmen ist ein grundlegendes Kulturgut und überlebensnotwendig.“ Große kulturelle Ferne zur sportlichen Betätigung im kühlen Nass ist in gewissen Migranten-Milieus verortet. „Hier haben Eltern oft wenig Verständnis, wenn man sie bittet, das eigene Kind in den Schwimmverein zu schicken.“

Lockdown brachte auch hier krasse Nachteile

Kinder aus türkischen Haushalten seien in Schwimmkursen eher schwach vertreten, erzählt Fürnkranz-Maglock. Doch das Phänomen ist natürlich viel weiter verbreitet. Mit Sorge blicken Dürrhammer und Fürnkranz-Maglock auf die Auswirkungen der Lockdowns. „Was den Kindern an Schwimmtraining verloren gegangen ist, ist nicht mehr nachzuholen.“ Während Dürrhammer mit wesentlich mehr Nicht-Schwimmern ab Herbst rechnet, berichtet Fürnkranz-Maglock von einem zu großen Ansturm auf wenige Kursplätze.

Mit einem eigenen 25-Meter-Becken samt Sprungbrett und verstellbarem Hubboden sei das BRG laut Dürrhammer privilegiert. „Etwa die Hälfte des Sportunterrichts besteht hier aus Schwimmtraining. Wir lehren die Schüler alle vier Grundschwimmtechniken und sogar Rettungstechniken.“ Viele andere Schulen hätten Nöte, ein Bad zu finden. Auch hängt der Schwimmunterricht stark vom Lehrer ab.

„Schwimmunterricht mit zehn Jahren ist Schadensbegrenzung, wenn das Kind davor keine Erfahrungen gemacht hat“, sagt Fürnkranz-Maglock. Der Schwimmverband bietet Kurse für Kinder ab drei Jahren an. „Es ist wichtig, früh grundlegende Erfahrungen mit dem Wasser zu machen.“