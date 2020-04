Nach Wien hebt nun auch Niederösterreich die Sperren für FH-Praktikanten in den Gesundheits- und Krankenanstalten der NÖ Landeskliniken-Holding auf. Eingeführt wurden die Sperren von den beiden Bundesländern als einzigen in Österreich im Rahmen der Coronakrise, sehr zum Ärger vor allem weiblicher FH-Studenten der Gesundheits- und Krankenpflege, die sich um ihre Praktika betrogen fühlten. „Die männlichen Studenten, die damals Zivildienst gemacht haben, können sich ja melden und werden händeringend gesucht, aber wir FH-Praktikantinnen sind gesperrt“, ärgert sich eine Betroffene aus dem Bezirk Krems, die aber anonym bleiben will. Doch warum beschritten NÖ und Wien überhaupt diesen Weg?

Schutzmaßnahmen erst jetzt geschaffen

„Unsere Kliniken waren im Krisenstabmodus. Praktika finden nur im Regelbetrieb statt. Die notwendigen Schutzmaßnahmen mussten erst organisiert werden“, heißt es bei der NÖ Landeskliniken-Holding. Auch im LKH Zwettl sieht man durch die Praktikanten eine besondere Herausforderung für die „Gewährleistung der Sicherheit für Mitarbeiter, Patienten sowie die Praktikanten selbst“. Dem Bild, dass Zivildiener händeringend gesucht, FH-Praktikanten aber gesperrt würden, hält man entgegen: „Letztere unterscheiden sich aufgrund der fachlichen Qualifikation von den Hilfstätigkeiten, die Zivildiener leisten.“

Da die erwähnten Rahmenbedingungen nun geschaffen wurden, sollen die Praktika schrittweise anlaufen. „Die Praktika der FH Krems und Wiener Neustadt beginnen diese Woche, jene der FH St. Pölten am 20. April“, so die NÖ Landeskliniken-Holding. Dies findet Markus Golla, Studiengangsleiter Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Krems, legitim: „Zumindest für jene im vierten bis sechsten Semester mit Praktikumserfahrung.“ Hinsichtlich der männlichen Studenten, die sich zum Zivildienst gemeldet hatten, wollen die FH laut Golla eine Lockerung der Ausbildungsverordnung erreichen. „Ansonsten würden viele um ihre Studienpunkte umfallen, wenn sie Tätigkeiten verrichten, die dort nicht geregelt sind.“

Auch unabhängige Dienste (Volkshilfe, Hilfswerk) haben Sperren ausgesprochen, welche nach wie vor gelten. Während Zivildiener unter anderem für Botendienste herangezogen werden, müsste nämlich jedem Praktikanten ein Mitarbeiter zur Seite gestellt werden. „Wir wollen unsere Kunden auch keinen zusätzlichen Kontakten aussetzen“, heißt es bei den Diensten. Sie betonen jedoch zugleich: „Die Praktika werden so bald wie möglich nachgeholt.“