Leicht fällt es nicht mehr, in den Papierbergen, die sich im Fall des Gift-Attentäters Helmut Osberger und seines Wiederaufnahmeantrags angehäuft haben, den Überblick zu bewahren.

NOEN Gutachter Christian Reiter. Foto: Archiv

Allein die Antworten Christian Reiters auf 16 Fragen des Landesgerichts Krems zu seinem Gutachten aus der Hauptverhandlung 2008 „umfassen samt Beilagen hunderte Seiten“, sagt Wolfgang Blaschitz, der Anwalt des wegen der Vergiftung des ehemaligen Spitzer Bürgermeisters Hannes Hirtzberger zu lebenslanger Haft verurteilten Osberger.

Im Herbst des Vorjahres brachte der Wiener Verteidiger den mit zwei Gutachten untermauerten Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens ein. Der renommierte Gerichtsmediziner Reiter und seine toxikologischen Erläuterungen zu dem Jahrhundert-Kriminalfall kommen darin nicht gut weg (die NÖN berichtete).

Monate später langte mit Reiters Antworten an das Landesgericht, die der NÖN vorliegen, auch seine Reaktion auf die Anschuldigungen ein. Die befasst sich vor allem mit den Vorwürfen der Blaschitz-Gutachter Michael Freissmuth und Matthias Graw.

„Kalkulationen sind per se zweifelhaft“

Sie kritisierten Reiters Berechnungsmethode der Strychninmenge. „Aus forensisch-toxikologischer Sicht“ seien „Kalkulationen auf Grundlage eines Urinbefundes per se zweifelhaft“, schreibt Graw. Freissmuth führt weiter aus, dass „die Menge an Strychnin, mit der Herr Dr. Hitzberger vergiftet worden ist, entsprechend den Naturgesetzen der Physik“ nicht in jener Praline, mit der Hirtzberger das Gift aufgenommen haben soll, „untergebracht werden kann“.

Dem widerspricht Reiter jetzt und gibt wiederum zu bedenken, dass jenes Gutachten aus dem Jahr 1973, auf das sich Graw und Freissmuth stützten, mit Vorsicht zu genießen sei. Die beiden hatten mit jenem Gutachten ihre Theorie untermauert, Hirtzberger habe zumindest 4 Gramm statt der von Reiter berechneten rund 700 Milligramm Strychnin zu sich genommen.

„Die angewandte Nachweismethode mittels Dünnschichtchromatographie ist für quantitative Ermittlungen höchst fehleranfällig und aus heutiger Sicht veraltet“, schreibt Reiter. Zudem könne man ohnehin, wenn man die Kirsche aus dem Inneren der Praline entferne, eine noch „wesentlich größere Menge Strychnin“ als die berechneten 700 mg einbringen.

„Sie müssen mir sagen, ob das eine Fortschreibung des Blödsinns ist. Reiter plustert sich nur auf.“Anwalt Wolfgang Blaschitz fährt harte Geschütze auf.

Als „nicht zufriedenstellend“ bezeichnet Blaschitz Reiters Ausführungen. Er habe die Antworten bereits an Graw und Freissmuth weitergeleitet. „Sie müssen mir sagen, ob das eine Fortschreibung des Blödsinns ist“, spielt er auf das für ihn „falsche“ Hauptgutachten aus dem Jahr 2008 an.

NOEN Anwalt Wolfgang Blaschitz. Foto: Archiv

Weiters sagt Blaschitz, Reiter würde sich mit den „englischen Fachartikeln, die den Antworten beigefügt sind, nur aufplustern“. Ein Dorn im Auge ist dem Verteidiger auch die Unterstützung Reiters durch den Chemiker Günter Gmeiner, der 2008 auch als Gutachter fungierte. Er sei ein „Bestätigungskläffhund“.

Wie geht es weiter im Gift-Krimi? Blaschitz hat als Antragssteller nun sechs Wochen Zeit, eine Äußerung zu Reiters Antworten abzugeben. Anschließend obliegt es dem zuständigen Drei-Richter-Senat des Landesgerichts, über die weitere Vorgehensweise zu beraten.