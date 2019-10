Der Verband sozialdemokratischer Gemeindevertreter startete 2018 in Kooperation mit dem Pensionistenverband NÖ und der Volkshilfe NÖ eine gemeinsame Infokampagne, die über verfügbare Sozialleistungen der öffentlichen Hand informierte. Gemeinden, die sich an der Vortragsreihe aktiv beteiligten, wurden nun als „Seniorenfreundliche Gemeinde bzw. Initiative“ in der Fachhochschule Sankt Pölten ausgezeichnet.

„Wir bringen immer wieder gerne unsere Fachexpertise ein“, so der Präsident der Volkshilfe NÖ, der Kremser Ewald Sacher. „Wir unterstützen bei der Pflegegeldstufenerhöhung ebenso wie bei anderen Themen, die den Menschen wichtig sind, wie Beratung über Dienstleistungen, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung.“

Seitens des Bezirks Krems wurden die Gemeinden Krems, Paudorf und Lengenfeld als „Seniorenfreundliche Gemeinden“ ausgezeichnet, Peter Mandl aus Furth für eine „Seniorenfreundliche Initiative“ durch den PV.