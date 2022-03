Taferl-Aktion ging nach hinten los

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Seit Martin Sedelmaier in der ÖVP das Sagen hat, sind Taferl-Fotos wieder gefragt, um die eigenen Inhalte an die Bürger zu bringen. Zuletzt ging eine dieser Aktionen aber nach hinten los. Der Vizebürgermeister der Stadt Krems posierte gemeinsam mit Stadtrat Thomas Hagmann vor dem Wohnbauprojekt „Marena“ in der Kremstalstraße, um auf die aus ÖVP-Sicht überbordende Versiegelung von Grünflächen aufmerksam zu machen.

Erlaubnis vom Projektträger, der Unternehmensgruppe PRISMA, gab es für das Foto allerdings keine. Der war darüber alles andere als angetan: „Wir sind überrascht, dass wir da zum Handkuss gekommen sind“, sagt Projektleiterin Anna Steininger, die darauf hinweist, dass die PRISMA-Gruppe größten Wert auf Umweltverträglichkeit, Natur- und Artenschutz legt. Anzeige will sie nicht erstatten, auch, weil es ein klärendes Gespräch mit Sedelmaier gab. Der bestätigt, dass er sich inzwischen für das Foto entschuldigt hat.

Inhaltlich kritisierte die ÖVP im Zuge der Aktion, dass Krems unter Bürgermeister Reinhard Resch „zubetoniert“ werde: „Die versiegelten Flächen nehmen zu, gleichzeitig steigt die Zahl der leer stehenden Häuser und Wohnungen“, meint Sedelmaier. Baustadtrat Günter Herz (SPÖ) ist sauer und wirft der ÖVP, vor, Wahlkampf zu betreiben: „Wie viel Negativwerbung seitens dieser Partei verträgt unsere Stadt noch?“ Er entgegnet, dass „zum Thema Lebensqualität auch ein sanfter Umgang mit dem Wohnbau gehört, aber sicher kein Stillstand.“

