Trockenheit: Regenmangel macht gewaltige Probleme

Momentan zeigt sich Josef Hofbauer, Wassermeister der Gemeinde Mühldorf, noch gelassen. Jedoch: „Wenn es bis Mai kaum oder gar nicht regnet und der Sommer dann noch dazu recht heiß wird, dann haben wir ein gewaltiges Problem!“

Auch in Lichtenau treibt die Trockenheit den Wasser-Verantwortlichen die Sorgenfalten auf die Stirn. „Manche Quellen, wie etwa in Loiwein oder Großreinprechts, liefern nur mehr die Hälfte der üblichen Wassermenge“, erzählt Wassermeister Gerald Starkl. Immerhin wurde in letztgenannter Ortschaft vor Kurzem ein Brunnen gebohrt, wasserrechtliche Verhandlungen durchgeführt. „Die Wälder, hauptsächlich Fichten, sind staubtrocken. Die Gefahr von Waldbränden halte ich auf alle Fälle für gegeben“, so Starkl.

Beide Wassermeister beobachten eine steigende Zahl an Privatpools. „Nur ein Drittel hält sich zeitlich an die Befüllungstermine“, meint Hofbauer. Wenn kein Regen kommt, die Poolbefüllungen aber aufgrund des guten Wetters statt im Juni schon im Mai oder gar April starten, könne das zusätzliche Probleme schaffen. Wenn die Pools in Lichtenau weiter zunehmen, die Trockenheit aber bleibt, werde man „sich anschauen müssen, wie das mit den Befüllungen in Zukunft aussieht“, sagt Starkl. Immerhin sei schon der Anschluss Lichtenaus an die neue EVN-Leitung Krems – Gmünd über Pallweis im Gespräch.

Bauernkammer erwartet aktuell keine Engpässe

Wenig Spaß mit der Trockenheit hat Andrea Geitzenauer, Gebietsbäuerin-Stellvertreterin aus Gföhl. „Wir stehen mit der eigenen Landwirtschaft gerade an der Kippe. Wenn es die nächsten 14 Tage nicht regnet, haben wir ein großes Problem für Raps, Wintergerste, Weizen und Co.“ Geitzenauer ist bereits seit 20 Jahren Landwirtin. Eine derartige Häufung von Trockenphasen wie in den letzten zehn Jahren habe sie aber noch nicht erlebt. Von der Trockenheit profitieren auch allerhand Schädlinge. „Wir haben schon Dünger gestreut, aber wenn es da nicht bald draufregnet, dann kann er nicht in den Boden eindringen, dann war alles umsonst.“

Die Kremser Bezirksbauernkammer hält sich mit Vorhersagen noch zurück. Bei den meisten Kulturen stehe man noch „am Beginn der Vegetation“, die Auswirkungen der Dürrephasen würden erst etwas später zu beurteilen sein. „Für den Ernstfall sollten aber auch Brachflächen bewirtschaftet werden können“, fordert der Kremser Kammersekretär Josef Wimmer. „Derzeit“, meint der Fachmann, „sind Versorgungsengpässe nicht zu erwarten.“

