„Jeder wird nachgeben müssen“, hält Landtagsabgeordneter Josef Edlinger (ÖVP) Türkis-Grün für durchaus möglich. „Es wird aber nicht einer mit 13 % der Stimmen alle Forderungen durchsetzen können.“ Inhaltlich habe es mit der FPÖ sicher mehr Überschneidungen gegeben, es sei „über weite Strecken gut gelaufen. Aber dann hat es halt die vielen berühmten ,Einzelfälle‘ gegeben.“ Er sei dennoch „kein besonderer Freund der Fortsetzung“, so Edlinger.

Foto: Florian Ludmilla Etzenberger (ÖVP), Stadtchefin in Gföhl.Schulte

Skeptisch ist Gföhls Stadtchefin Ludmilla Etzenberger. „Wir kennen die handelnden Personen nicht. Inhaltlich gibt es bei Türkis-Grün halt viele Unterschiede.“ Mit der SPÖ würde es aber ebenso schwierig werden, und mit Blau weiterzuregieren kann sie sich „eher nicht“ vorstellen. „Wichtig ist, dass eine praxisorientierte Arbeit für die Gemeinden gemacht wird. Anliegen, die die Gemeinden haben, müssen gehört werden.“

Einer, dem eine Neuauflage der Großen Koalition sympathisch wäre, ist Christian Kopetzky. „Ich denke, Türkis-Rot wäre nicht das Schlechteste für das Land.“ Der Bürgermeister von Lengenfeld ist einer von nur zwei SPÖ-Ortschefs im Bezirk Krems-Land.

SPÖ-Kopetzky: „Müssen uns neu orientieren“

Anton Christian Kopetzky (SPÖ), Bürgermeister von Lengenfeld.Feilinger

„Interessant“ ist für ihn auch die derzeit wohl wahrscheinlichste Koalitionsvariante Türkis-Grün. „Das besitzt einen gewissen Reiz und würde für Ausgewogenheit sorgen.“ Ob es möglich sei, dass sich beide Parteien in der Mitte treffen, weiß Kopetzky nicht.

In seiner SPÖ sieht Kopetzky Handlungsbedarf. „Wir werden uns neu orientieren müssen, um in der Jetzt-Zeit anzukommen.“ Kein klares Bekenntnis gibt der Bürgermeister der 1.500-Einwohner - Gemeinde Lengenfeld zu Pamela Rendi-Wagner ab. „Ich weiß nicht, ob sie die richtige Spitze ist.“ Zugute hält ihr Kopetzky, dass sie es „ehrlich meint“. Dass sie eine Quereinsteigerin ist und nicht aus einer Kaderschmiede kommt, sei parteiintern nicht unbedingt ein Vorteil. „Vielleicht ist das der Grund, warum sie es so schwer hat.“