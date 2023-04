Unglaublich: Notrufnummer 133 war manipuliert!

In den vergangenen Tagen häuften sich in Stadt und Bezirk Krems nicht nur die Vater- oder Mutter-Tochter Betrugsversuche per Telefon. Auch eine besonders fiese Masche bei den Gaunereien, bei denen sich Betrüger als Polizisten ausgeben, poppte auf.

Polizistin „Simone Huber“ ruft an

Eine falsche Polizistin namens „Simone Huber“ spielt die Hauptrolle bei gleich zwei Betrugsversuchen der vergangenen Tage. Sie rief am 12. April bei einer 84-jährigen Etsdorferin an, um ihr mitzuteilen, dass „vier ausländische Personen“ in ihrer Nachbarschaft auf kriminellen Pfaden unterwegs seien. Zwei habe die Polizei dingfest machen können, zwei seien noch flüchtig. Bei den Verhafteten sei ein Zettel gefunden worden, auf dem sich auch die Adresse der Pensionistin gefunden habe.

Falsche Polizistin hob bei 133 ab!

"Haben Sie Geld, Wertsachen und Sparbücher zu Hause?“, fragte die vermeintliche Polizistin. Ja, sie habe Golddukaten und ein Sparbuch mit 20.000 Euro, gab die Frau an. Doch beim Angebot, die Polizei würde das für sie in Obhut nehmen, wurde die Frau doch skeptisch. „Sie können gerne auf 133 anrufen, wenn Sie mir nicht glauben“, setzte die Anrufern nach. Gesagt, getan. Und zur Überraschung landete die alte Dame tatsächlich wieder bei „Simone Huber“.

Potenzielles Opfer blieb skeptisch

Die Frau hatte großes Glück, dass sie der falschen Polizistin noch immer nicht glauben wollte. Und als sie schließlich auf der Polizeiinspektion Hadersdorf anrief, klärte sich die Sache auf, bevor ein Schaden entstanden war. Offenbar hatten die Kriminellen das Telefonat manipuliert, sodass der Anruf bei 133 ebenfalls bei ihnen landete ...

„Beschlagnahmung“ von Wertsachen?

Einen weiteren solchen Anruf erhielt eine 83-Jährige aus Furth am selben Tag. Dort sollten Beamte vorbeikommen, um Wertsachen zu „beschlagnahmen“. Diese Diktion machte die Betroffene zu ihrem Glück hellhörig. Keine Beute. Ebenfalls am 12. April bekam eine 83-Jährige in Krems einen solchen Anruf. Sie legte schon bei der Frage, ob sie Bargeld oder Gold zu Hause habe, auf. Beide Pensionistinnen informierten die (echte) Polizei über die Vorfälle.

„Nicht auf Diskussionen einlassen!“

Die Dichte der Anrufe der vergangenen Tage und die Dreistigkeit der Manipulation überraschte sogar erfahrene Beamte. „Wir holen keine Wertsachen ab, nehmen nichts in Verwahrung, und schon gar nicht werden Wertgegenstände zum Schutz vor Kriminellen beschlagnahmt'„, betont man seitens des Bezirkspolizeikommandos. „Bei solchen Anrufen sollte man sich auf keine Debatten einlassen, einfach auflegen und die Polizei verständigen.“

Überweisung: 3.900 Euro Schaden

In die Falle tappte dafür ein 83-jähriger Mann in Rohrendorf. Ihm schickte seine (angebliche!) Tochter ein SMS mit der Aufforderung, ihre neue Nummer zu speichern. Nichtsahnend tat dies der Pensionist. Wenig später kam es zur Meldung einer Notlage. Die oder der unbekannte Kriminelle brauchte dringend Geld „für eine offene Rechnung, die fällig geworden ist“. Das Opfer überwies 3.900 Euro an eine Bankverbindung mit Litauischem IBAN (LT ...). Erst zwei Stunden später wurde ihm bewusst, dass er einem Trick aufgesessen sein könnte. Zu spät ...

