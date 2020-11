Das Wedeln im Pulverschnee oder das Sonnenbaden auf den Kanaren vertreibt so manche Winterdepression. Doch wie sieht das im Coronajahr aus?

Sehnsucht ist groß, Unsicherheit aber auch

Die Reisebranche erwartet sich von diesem Winter nicht mehr viel, wie Elke Neuhofer vom gleichnamigen Reisebüro in Krems erklärt: „Die Buchungslage ist null, egal wohin, weil nichts planbar ist.“

„Die Sehnsucht bei den Kunden ist groß, aber aufgrund der großen Unsicherheit gibt es derzeit keine Nachfrage“, bestätigt Wilma Hammerle, Filialleiterin von Raiffeisen Reisen Langenlois.

Abgesehen davon, dass das österreichische Außenministerium derzeit sowieso von allen Urlaubsreisen abrät, gibt es in vielen Ländern spezielle Auflagen, die einen Urlaub unmöglich machen: „In Thailand zum Beispiel muss man 14 Tage in Quarantäne“, erklärt Neuhofer.

„Die Kanaren wären theoretisch eine Möglichkeit, aber es ändern sich tagaus, tagein die Bestimmungen“, sagt Hammerle. Neuhofer hatte schon einige Buchungen für die Kanaren, aber: „Die wurden auch wieder storniert vonseiten der Fluglinien, weil die Flüge gestrichen wurden.“

Österreich-Skiurlaube wiederum werden traditionell nicht in Reisebüros gebucht, auch wenn Neuhofer „oft wirklich tolle Pakete von den Reiseveranstaltern inklusive Skipässen und dergleichen“ im Angebot hätte.

„Wir sind positiv gestimmt, dass wir ab dem Frühling wieder verkaufen können, und glauben sehr an die nächste Saison.“Elke Neuhofer

Mit Ausnahme des Sommers, in dem sich Griechenland ganz gut verkauft habe, lebe die Reisebüro-Branche seit dem vergangenen Frühling mehr oder weniger in einem Lockdown, sagt sie, sieht aber trotzdem Licht am Ende des Tunnels: „Wir sind positiv gestimmt, dass wir ab dem Frühling wieder verkaufen können, und glauben sehr an die nächste Saison.“

Zumal es inzwischen auch tolle Hygienekonzepte von vielen Hotels und Fluglinien gebe. Ähnlich sieht es Hammerle: „Es wird wieder Reisen geben, die Leute freuen sich darauf, aber jetzt heißt es abwarten.“

Abwarten ist auch die Devise bei jenen, die gerne in Urlaub fahren würden. Zu diesen zählt etwa Landtagsabgeordneter Josef Edlinger: „Grundsätzlich fahre ich sehr gerne Ski und war in den letzten Jahren meist in den Semesterferien mit der Familie auf Skiurlaub.“ Ob das heuer möglich sein wird, hänge davon ab, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickelt, meint Edlinger.

Christian Kopetzky, den Bürgermeister von Lengenfeld, zieht es im Winter mehr in Thermen als auf die Skipisten, aber diesen Winter möchte er lieber auf den Thermenaufenthalt verzichten: „Ich habe ja als Bürgermeister mit vielen Menschen zu tun, und daher kann ich mir das coronabedingt nicht erlauben. Das wäre fahrlässig, finde ich.“

Auch Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger hat, anders als sonst, noch keinen Österreich-Wanderurlaub für Jänner geplant. „Wir verbringen unseren Winterurlaub mal ganz gemütlich zu Hause.“ Statt Urlaubs sei angedacht, ob der durch den Lockdown unterbrochene Kittenberger Adventzauber vielleicht bis 6. Jänner verlängert wird.

Die mangelnde Reiselust in diesem Winter hat für manche auch ihre positiven Seiten. So meint etwa Christbaumbauer Erwin Grossinger: „Ich hoffe, dass das Geschäft heuer besser geht, wenn mehr Leute zu Hause bleiben und sich einen Christbaum kaufen.“