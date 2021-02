Kürzlich berichtete die NÖN über die gestiegene Zahl der Nebenwohnsitzer im Bezirk. Manche Gemeinden haben einen besonders hohen Anteil, so etwa Krumau am Kamp, wo knapp 34 Prozent Zweitwohnsitzer sind. Optimistische Bürgermeister sehen dies als Beweis, dass ihre Gemeinde und deren Naturumgebung auch bei externen Personen als lebenswert empfunden werden. Doch es gibt eine Schattenseite.

„Der hohe Nebenwohnsitzer anteil hat finanzielle Nachteile für Gemeinden wie unsere“, schildert der Krumauer Bürgermeister Josef Graf (ÖVP). Der Grund: Gemeinden können keine eigenen Steuern einheben, sind also weitgehend auf Gelder aus dem Finanzausgleich des Bundes angewiesen.

Gleiche Kosten, aber geringere Einnahmen

Bei der Zuteilung der Gelder zählt allerdings nur die Anzahl der Hauptwohnsitze. „Das sehe ich als ungerecht an, denn die Nebenwohnsitze kosten uns genauso Geld wie die Hauptwohnsitze – beim Straßen- und Wegebau, beim Winterdienst oder auch bei den Gemeinde-Wasserleitungen.“ Weiters sei ein hoher Anteil an Nebenwohnsitzern auch negativ für den Erhalt der lokalen Infrastruktur. „Die Kinder der Nebenwohnsitzer gehen natürlich nicht bei uns in den Kindergarten und auch nicht in die Volksschule“, erklärt Graf.

Bürgermeisterin Eva Schachinger: „Viele Zweitwohnsitzer schätzen St. Leonhard.“ MK

Auch St. Leonhard am Hornerwald liegt mit 31 Prozent sehr weit oben auf der Nebenwohnsitz-Skala. Hier kennt man das finanzielle Problem ebenso. „Diese Personen schätzen St. Leonhard als Erholungsort am Wochenende“, so Bürgermeisterin Eva Schachinger (ÖVP). Dass die Versuche, sie zu einem Hauptwohnsitz in der eigenen Gemeinde zu motivieren, meist nicht funktionieren, habe externe Gründe, meinen Graf und Schachinger. Für Wiener hängt etwa das Parkpickerl oder eine Gemeindewohnung an einem Hauptwohnsitz in der Bundeshauptstadt. „Das gilt aber auch für junge Krumauer, die zum Studium nach Wien gehen. Sie haben zwar ihren Lebensmittelpunkt hier, aber für das Parkpickerl melden sie ihren Hauptwohnsitz in Wien an“, so Graf.

Johann Riesenhuber, ÖVP-Bürgermeister Dürnsteins, stimmt bei der Problemanalyse zu, hakt aber ein: „Nebenwohnsitzer ist nicht gleich Nebenwohnsitzer. In Dürnstein zählen da etwa viele Saisonarbeiter dazu. Ein gerechterer Finanzausgleich ist wichtig.“ Ebenso wichtig wäre es aus seiner Sicht, mehr Geld in kleinere Gemeinden zu investieren und nicht so übermäßig viel in die Ballungszentren und großen Städte.