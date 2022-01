Viertes Corona-Semester: „Schul-Normalität sieht anders aus“

Was die aktuelle Omikron-Welle für Schüler und Eltern bringen könnte, davon kann Sabine Biegler schon jetzt ein Lied singen. Sie ist Elternvereinsobfrau der Volksschule Mautern, und ihr neunjähriger Sohn ist gerade für zehn Tage in Quarantäne – als Kontaktperson.

„Für Kinder ist die Quarantäne sehr hart“, weiß Biegler. Auch für die Angehörigen ist die Absonderung eines Kindes eine Herausforderung: „Wenn beide Eltern berufstätig sind, muss man ja in Betreuung gehen, und das ist eine sehr belastende Situation.“ Dazu kommt noch, dass für ein symptomfreies Kind „Homeschooling“ angesagt ist, auch wenn das in Mautern sehr gut funktioniert, wie Biegler berichtet: „Wir sind in engem Kontakt mit der Frau Lehrerin, er bekommt die Unterlagen, und wir erledigen das zu Hause. Das klappt bei uns 1A.“ Trotzdem: „Normalität sieht anders aus“, so Biegler.

In den Schulen selbst wird fleißig getestet, doch das Aufspüren infizierter Schüler ist seit dem Umstieg auf einen neuen PCR-Test-Anbieter nicht leichter geworden. Zuletzt gab es bei der Auswertung vielerorts massive Probleme, wie BRG-Kremszeile-Direktorin Elisabeth Weigel bestätigt: „Von 860 Schülern habe ich maximal zwei Drittel der Ergebnisse bekommen, und bei diesen Ergebnissen waren nicht alle Schüler dabei, die am selben Tag mit Antigentests positiv getestet wurden.“

Weigel ist dennoch vorsichtig optimistisch, was die Omikron-Welle betrifft: „Derzeit ist bei uns nur ein Lehrer betroffen, und es gibt keine Engpässe. Für die Größe unserer Schule haben wir angenehm wenig Fälle.“ Dass das so ist, führt sie auch auf das Verantwortungsbewusstsein von Schülern und Lehrern zurück: „Bei uns wird praktisch durchgängig FFP2-Maske getragen.“ Zwar rechnet Weigel für die nächste Zeit mit einer steigenden Zahl an Infizierten, geht aber davon aus, dass das BRG Kremszeile diese Herausforderung „strukturell und organisatorisch gut bewältigen“ kann. Von Vorteil sei dabei auch die Größe der Schule: „Es ist ein Unterschied, ob einer von acht Lehrern fehlt oder einer von 80.“

Lehrer ohne Symptome unterrichten digital

HAK/HAS-Direktorin Ruth Mayr-Messerer rechnet für die Omikron-Welle mit milden Verläufen und wenig echten Erkrankungen, „da nahezu alle Lehrkräfte geimpft sind“, und verweist darauf, dass symptomfreie Lehrer nicht völlig ausfallen, sondern von zu Hause digital weiter unterrichten. Auch sie zeigt sich froh über das Verständnis ihrer Schüler für die Maßnahmen: „Ich habe den Eindruck, dass das Maskentragen und die Tests sehr akzeptiert werden, da gibt es keine Widerstände.“

Widerstand gibt es dagegen mancherorts gegen die geplante Wiedereinführung der verpflichtenden mündlichen Matura. Von Massen an streikenden Schülern konnte bisher aber keine Rede sein. „Proteste hat es vereinzelt gegeben, aber viele Schülerinnen und Schüler haben es bevorzugt, in die Schule zu gehen, um keinen weiteren Lernstoff zu verpassen“, berichtet AHS-Landesschulsprecher-Stellvertreterin Anna Steinschaden (17), die das BRG Ringstraße besucht. Trotzdem ist die Stimmung unter den Maturanten eindeutig: „Der Konsens der Schülerinnen und Schüler ist eine freiwillige mündliche Matura, wie es auch in den letzten beiden Jahren der Fall war“, so Steinschaden.

Das bekräftigt auch BMHS-Landesschulsprecherin Victoria Polsterer (19), die selbst heuer an der HTL Krems maturiert: „Auch die, die nicht bei Protestaktionen dabei waren, sind großteils für die freiwillige mündliche Matura.“

Denn auch wenn die Schulen in den letzten Monaten nicht geschlossen waren, sei dies kein normales Schuljahr, betont Polsterer: „Immer wieder können Schüler nicht am Unterricht teilnehmen.“ Außerdem gebe es noch Lücken aus den drei Semestern davor: „Manche Lehrer haben abgewogen, was der wichtigste Stoff ist, und haben gewisse Dinge einfach übersprungen.“

