Das von 8. bis 22. April geplante Wachau Gourmetfestival ist vorerst abgesagt. "Die aktuelle Entwicklung der Maßnahmen rund um die Pandemie" verhindert das Event, teilt Veranstalter Erwin Goldfuss von der C & E Content & Event GmbH mit.

Die große Mehrheit der Gastro-Partner des Gourmetfestivals, bei dem Gastköche aus dem In- und Ausland in den Betrieben der Wachau aufkochen, plädiere nun für eine Verschiebung in den Oktober. "Damit würde das Wachau Gourmetfestival einmalig vom Saisonstart ans Saisonende der Wachau rücken und sich im touristischen Format 'Weinherbst" platzieren", berichtet Goldfuss, der nun umgehend die infrage kommenden Termine prüfen lasse.

Bereits um ein ganzes Jahr verschoben worden ist der 2. Kremser Musikfrühling. Das zweitätige Festival am Südtirolerplatz mit Konzerten von "Die Seer", "Nashville", "Silbermond" und Thorsteinn Einarsson findet nun erst am 27. und 28. Mai 2022 statt.

Alle bereits verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, betont Veranstalter Othmar Seidl. "Es ist schade, dass unser 2. Kremser Musikfrühling heuer erneut nicht stattfinden kann. Gerade jetzt wären wir in der finalen Planungsphase gewesen. Aber Gesundheit geht natürlich immer vor."