Wälder klimafit machen

Werbung

Klimaerwärmung, Borkenkäfer, Trockenheit und daraus entstehende Waldbrandgefahr – unsere grünen Lungen sind von mehreren Seiten gefährdet. Die KLAR!-Region Kampseen versuchte im ersten Waldsymposium zu informieren, wie mit den Herausforderungen des Klimawandels umgegangen werden kann.

Das Symposium fand am 19. März in Edelhof statt. Auf dem Programm standen mehrere Fachvorträge, in denen über Maßnahmen und Lösungsansätzen zur Schaffung eines „klimafitten Waldes“ referiert und diskutiert wurde.

So informierte Eduard Hochbichler von der Universität für Bodenkultur aus Wien (BOKU) über das Naturverjüngungspotential unserer Wälder und eine ideale Streuung von standortgerechten Baumarten. Diese Naturverjüngungskonzepte wurden auf Schauflächen rund um Edelhof und im Klosterwald des Stifts Zwettl demonstriert.

Bezirksförster Richard Zeinzinger (Krems) zeigte in seinem Vortrag aktuelle Fördermöglichkeiten auf. Zum Abschluss referierte Herbert Grulich über die Zusammenhänge von Wald und Wild. Ein verfrühtes Ackern beispielsweise nimmt dem Wild die Äsung, wodurch die Tiere im Wald auf Nahrungssuche gehen und Jungbäume gefährden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.