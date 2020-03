Mit 19 Fällen von Einsprüchen gegen das Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 26. Jänner musste sich die Landeswahlbehörde am 2. März beschäftigen. In 13 Fällen, so auch in jenen beiden im Bezirk Krems, gab es dabei eine Bestätigung des Ergebnisses.

In Lengenfeld wollte die ÖVP, die nur um wenige Stimmen das zehnte Mandat (und damit die absolute Mehrheit) verpasst hatte, einige Stimmen neu überprüft wissen. Doch es bleibt alles beim Alten. Bürgermeister Christian Kopetzkys SPÖ und Jürgen Meiers ÖVP halten bei je neun, die Bürgerliste Ernst Thallers bei einem Mandat.

„Ich freue mich sehr“, meint Kopetzky in einem ersten Statement am NÖN-Telefon. „Mein Vertrauen in die Demokratie und in unser Rechtssystem hat sich bestätigt.“ Nun habe man bestätigt bekommen, bei der Auszählung alles richtig gemacht zu haben. Die ÖVP hatte am Wahltag das Protokoll unterschrieben, hatte sich danach aber „in letzter Minute“ vor Ablauf der Frist zu einer Wahlanfechtung entschlossen.

Das erwartete Ergebnis ist die Ablehnung in der Gemeinde Rossatz-Arnsdorf auch für ÖVP-Bürgermeister Erich Polz. Dort hatte Robert Mosers Liste „Bürger für Bürger“ Beschwerde eingelegt, weil ihre Kandidatenliste abgeändert werden musste. „Die Entscheidung hat das bestätigt, was wir erwartet haben“, meint Polz. Die Liste hatte schon vor der Wahl Einspruch erhoben (abgelehnt) und diesen nun de facto wiederholt.

In Rossatz-Arnsdorf hält die ÖVP 12, die SPÖ 7 Mandate. FPÖ und BfB waren bei der Wahl leer ausgegangen.