Der Bauernbund baute seine Mehrheit weiter aus, SPÖ und FPÖ erlitten ein Desaster. Die beiden Sitze, die der UBV (Unabhängiger Bauernverband) hatte, werden fünf Jahre unbesetzt bleiben. Das ist, kurz zusammengefasst, das Ergebnis der Bauernkammerwahl im Bezirk.

„Bei der Ausgangsposition war es schon eine Herausforderung, nichts zu verlieren“, freut sich Georg Edlinger, Bauernbund-Spitzenkandidat und designierter Kammerobmann, über den Erfolg. „Dass wir noch einmal zulegen konnten, ist wunderschön.“ Er will die Zusammenarbeit mit den beiden Einmannfraktionen suchen. „Wichtig ist, dass wir bei der Arbeit flexibel auf Problemstellungen reagieren können.“

UBV-Kandidat Stadler nach Wahl wortkarg

Mit UBV-Mandataren wird Edlinger nicht zusammenarbeiten können. Manuel Stadler aus Wolfenreith, der für den UBV alleine angetreten war, wollte seine Kandidatur kurz vor der Wahl zurückziehen, war aber um einige Stunden zu spät dran. Weil er allein auf der Liste stand, werden beide Sitze leer bleiben. Stadler bestätigte dies im NÖN-Telefonat auch, wollte aber keinen Kommentar dazu abgeben.

„Ich bin enttäuscht. Das Ergebnis ist eine Katastrophe“, kommentiert Michael Fertl von den SPÖ-Bauern. „Besonders ärgerlich ist, dass die UBV-Fraktion den anderen die Stimmen wegnimmt und dann ihre Mandate nicht besetzen kann.“ Er wolle „weiterkämpfen und so oft wie möglich die Stimme erheben“. In Anbetracht der bundespolitischen Ereignisse sei man „mit einem blauen Auge davongekommen“, meint FPÖ-Spitzenmann Franz Fritzlehner aus Etsdorf, der 2019 von der ÖVP zur FPÖ gewechselt ist. Er saß 2005 bis 2015 für den Bauernbund in der BBK. Er ist auch als Gemeinderat in Grafenegg „Einzelkämpfer“ und will in den nächsten Jahren „eine Struktur schaffen und eine Mannschaft aufbauen“.