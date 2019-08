Acht Parteien rittern bis 29. September um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Mit dieser Ausgabe startet die NÖN in die Intensivphase des Nationalrat-Wahlkampfes. Zu finden sind die Wahlseiten vor dem Einstieg in die Landesberichterstattung.

Die Ausgangsposition in Niederösterreich: Die Wahlsieger 2017 waren ÖVP und FPÖ. 35,6 Prozent der Stimmen gingen an die Türkisen, die Blauen landeten mit 25,9 Prozent auf dem zweiten Platz. Die SPÖ holte nur mehr 24,8 Prozent. Auf Platz vier folgten die NEOS mit 4,8 Prozent, vor der Liste Pilz mit 4,2 Prozent. Die Grünen stürzten von 9,6 auf 2,7 Prozent ab.

Obwohl nicht einmal zwei Jahre vergangen sind, tauschten außer ÖVP und NEOS alle Parteien ihre Landesspitzenkandidaten aus. Die FPÖ geht mit dem Purkersdorfer Herbert Kickl an der Spitze ins Rennen, die SPÖ mit dem Mödlinger Rudolf Silvan. Die Grünen setzen auf Elisabeth Götze, die Vizebürgermeisterin von Eichgraben. Für Peter Pilz und seine Liste Jetzt geht Martin Balluch ins Rennen. Die ÖVP vertraut weiter auf Wolfgang Sobotka an der Spitze – und rückt erstmals seit Jahren von dem in Niederösterreich erfundenen Vorzugsstimmen-Modell ab. Die NEOS setzen wieder auf Nikolaus Scherak als Spitzenkandidaten. Ebenfalls zur Wahl antreten werden die KPÖ und die Liste Wandel.

Fix ist auch: Wer bundesweit erfolgreich sein will, muss in Niederösterreich erfolgreich sein. Fast 1,3 Millionen Menschen sind hier wahlberechtigt – also ist jeder vierte Wahlberechtigte eine Niederösterreicherin oder ein Niederösterreicher. Auf Platz zwei liegt die Bundeshauptstadt Wien – mit 150.000 Wahlberechtigten weniger. Innerhalb Niederösterreichs ist NÖ-Mitte mit der Landeshauptstadt St. Pölten und etwas mehr als 240.000 Wahlberechtigten der stimmenstärkste Wahlkreis.