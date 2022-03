Wechsel bei ÖVP nach 22 Jahren

Beim Bezirksparteitag der ÖVP am 7. März in Mautern wird Obmann Hans Penz (71) sein Amt an Landtagsabgeordneten Josef Edlinger (52) abgeben.

Auf Edlinger, der aus Felling (Stadtgemeinde Gföhl) kommt, lautet der Wahlvorschlag, der im Bezirksparteitag mit großer Mehrheit abgesegnet wurde. „Voraussichtlich wird es keinen weiteren Kandidaten geben“, bestätigte der Landwirt auf NÖN-Anfrage. Edlinger kommt aus der Landjugend, war ab 1995 Gemeinderat in Gföhl und Obmann-Stellvertreter der damaligen Bezirksbauernkammer Gföhl. Als Landeskammerrat war der Biobauer 2000 bis 2005 aktiv, ehe er Obmann der fusionierten Bezirksbauernkammer Krems wurde. Dieses Amt hatte er 2005 bis 2020 inne.

Seit dem Jahr 2008 gehört Josef Edlinger dem Nö. Landtag an. 2013 musste er sich dabei als Bauernbundkandidat in einer Stichwahl gegen den Bergerner Bürgermeister Roman Janacek (ÖAAB) durchsetzen. Mit 3.625 Vorzugsstimmen hatte er am Ende um 438 mehr als sein Kontrahent. Dieser hatte bis 2021 auch noch als Edlingers möglicher Herausforderer um die Penz-Nachfolge gegolten.

Mit dem Abschied Penz‘ geht im Bezirk Krems eine Ära zu Ende. 2000 löste er an der Spitze der hiesigen ÖVP den damaligen Landtagsabgeordneten Bernd Toms ab. Der aus Maierhöfen (Gemeinde Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk) stammende Politiker wohnt seit vielen Jahren in Gedersdorf.

Der Absolvent des Francisco-Josephinums Wieselburg war 1984 bis 2020 Direktor des Bauernbundes NÖ. Ab 1987 hatte er ein Bundesratsmandat inne, 1998 wechselte der verheiratete Vater von drei Kindern in den Landtag, wo er gleich zum Dritten Präsidenten gewählt wurde. 2008 avancierte er zum Ersten Landtagspräsidenten und blieb bis 2018 in dieser Funktion. Seit dem Ausscheiden hat er kein Mandat mehr inne.

