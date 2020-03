Das Coronavirus macht auch vor Gotteshäusern nicht Halt, das weiß Pater Clemens Reischl und ergreift deswegen radikale Vorsichtsmaßnahmen. In den von ihm betreuten Pfarren Arnsdorf, Mautern und Rossatz hat er veranlasst, die Weihwasserbehälter bei den Eingängen in den Kirchen trockenzulegen oder zu entfernen. Darüber hinaus gibt es für Gotteshausbesucher derzeit keine Mundkommunion, und das Händeschütteln beim Friedensgruß wird durch ein einfaches Zunicken ersetzt.

Erhöhte Alarmbereitschaft herrscht auch in den Kremser Schulen, wenngleich es für die Jugendlichen und das Lehrpersonal keine Hygienevorschriften gibt. Im Piaristengymnasium ist es aber etwa so, dass das Reinigungspersonal ersucht wurde, dieser Tage besonders genau zu putzen. Neben der Thematisierung der Krankheit im Unterricht habe zuletzt auch die Schulärztin Aufklärungsarbeit in allen Klassen betrieben, sagt Direktorin Bärbel Jungmeier, die die internationale Lage mit Argusaugen beobachtet. Verständlich, sind doch vor den Osterferien eine Reise nach England und Ende April eine nach Rom geplant. „Wir werden noch zuwarten und wenn sich etwas tut, reagieren“, sagt Jungmeier.

Projekttage verlegt

„Sicher ist sicher“, meint schon jetzt HLF-Direktorin Birgit Wagner. Die für Mitte März vorgesehenen Projekttage der Kremser Tourismusschule werden daher nicht wie geplant nach Südtirol, sondern nach Salzburg führen. Die Vorbereitungen für den Patisserie-Wettbewerb, der im April in Bologna stattfinden soll, werden aber vorerst fortgesetzt. „Da müssen wir noch abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt“, sagt die Schulchefin.

Nichts überstürzen will BRG-Direktor Erich Böck: „Für ein Storno zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh“, meint er. „Wir haben ja noch keine Reisewarnung bekommen.“ Geplant seien nach Ostern Sprachreisen nach England und Irland sowie im Juni eine Meeresbiologie-Woche in Mittelitalien. „Wir stehen aber natürlich auch mit den Eltern in Verbindung und werden auch deren Meinung einholen“, betont Böck.

Elisabeth Weigel, Direktorin des BRG Kremszeile, will die für März geplante Sprachreise nach Irland planmäßig durchführen. Ob die geplante Malta-Sprachreise der HLM HLW Krems stattfinden wird, ist noch offen: „Da ist es noch verfrüht, eine Aussage zu treffen“, meint Direktorin Sabine Hardegger.

Kaserne gerüstet

Wie beeinflussen die Entwicklungen um das COVID-19 die Reisebüros? Wilma Hammerle von Raiffeisen Reisen in Langenlois sieht bislang keine größeren Auswirkungen. „Bei den Stornierungen haben wir jedenfalls keinen Anstieg. Es ist eher so, dass die Menschen abwarten und schauen, wie sich die Situation entwickelt.“ Stornierungen von China-Reisen würden zumindest Raiffeisen Reisen nicht wirklich wehtun, da diese Reisedestination – gemessen an allen Buchungen – im „niedrigen Prozentbereich“ läge. In der täglichen Beratungssituation sei man ansonsten auch bei Raiffeisen Reisen an die tagesaktuelle Lage gebunden.

„Erhöhte Alarmbereitschaft“ herrscht in der Mauterner Kaserne seit der Vorwoche. „Es geht darum, dass wir schnell Kräfte für Assistenzleistungen verfügbar machen können“, erklärte dazu Brigadekommandant Karl Krasser. Eine konkrete Aufgabe sei vorerst aber nicht absehbar, so Krasser, der keinen Einsatz seiner Leute erwartet. Bei der 3. Jägerbrigade sei man aber wie an allen Standorten auch in der Raabkaserne Mautern gut vorbereitet. „Wir sind auf jeden Fall gerüstet, und wenn die Behörden Unterstützung brauchen, können wir rasch Kräfte zur Verfügung stellen.“