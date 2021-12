Weihnachten als Ruhezeit

Während in den meisten Firmen am 24. Dezember „früher Schluss“ ist, haben die Kittenberger Erlebnisgärten an diesem Tag bereits geschlossen. „Das ist sehr gut, weil ich mich am 24. dann schon anderen Dingen widmen kann“, erzählt Gärtner Reinhard Kittenberger.

Programm hat er jedenfalls reichlich geplant. Traditionellerweise beginnt der Tag bei den Kittenbergers mit einem ausgedehnten Spaziergang – seine beiden Vierbeiner inklusive. Danach geht es an die Perfektionierung des weihnachtlichen Dekors zu Hause. Erst wird der Christbaum aufgeputzt – die Ausstattung reicht von Blumen über Orchideen, Weihnachtssterne, Kugeln bis zur Beleuchtung.

Weihnachtslieder werden beim Fackelzug gesungen

Musik spielt für Kittenberger eine zentrale Rolle zur Weihnachtszeit. „Normalerweise spielen wir für unsere Erlebnisgärtenbesucher zahlreiche Konzerte. Das war die vergangenen zwei Jahre anders“, bedauert er. „Es wird allerdings einen Fackelzug zum Langenloiser Friedhof geben, wo mein Freund Rudi Murth und ich mit Keyboard und Gesang einige Weihnachtslieder zum Besten geben werden.“ Der Weihnachtsabend endet gegen Mitternacht. Die folgenden zwei Wochen ist der Erlebnisgärtner im „Ruhemodus“: „In dieser Zeit tu ich fast nichts.“

Im Hause Ewald Fischers in Rohrendorf wird man in trauter siebenköpfiger Runde zusammenkommen. „Weihnachten steht bei uns im Zeichen der Besinnung. Trainiert wird am Vormittag trotzdem“, sagt der Papa und Trainer von Olympia-Teilnehmerin Sarah Fischer. Für besondere Kulinarik wird diesmal Schwiegertochter Nazik sorgen: „Sie ist bulgarisch-armenischer Abstammung und plant dementsprechende Verköstigung. Wir lassen uns überraschen!“ Im Wintergarten des Rohrendorfer Hauses steht ein etwa drei Meter hoher, üppig geschmückter Christbaum. „Der ist aber noch gar nicht fertig“, erzählt Fischer. Da der Baum im Wintergarten steht, bleibt er lange frisch. „Er verliert wenig Nadeln und steht immer bis Mitte, Ende Februar. Mehrere Krippen und ein Lebkuchenhaus zieren den Wohnbereich ebenfalls.

Alles andere als besinnlich geht es in der Weihnachtszeit für gewöhnlich bei Stimmungssänger Lorenz Büffel zu. Auftritte in den Apres-Ski-Bars des Landes stehen für den gebürtigen Kremser normalerweise vor und nach Weihnachten auf dem Programm. Weil das heuer aber neuerlich nicht möglich ist, hat Jung-Papa Büffel, mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel, viel Zeit, sich in seiner neuen Heimat Wiesbaden einzuleben. „Der Rheingau hat sehr viel Ähnlichkeit mit meiner wunderschönen alten Heimat, der Wachau. Ich freue mich auf einen Spaziergang in den Weinbergen und einen extrem entspannten Weihnachtsabend mit einem guten ApfelGlühwein.“

Christian Geppner, ÖVP-Bürgermeister in Weißenkirchen, erinnert sich an die Weihnachtsabende seiner Kindheit zurück: „Wir waren stets in der Christmette, die damals oft um Mitternacht gefeiert wurde. Ich war als Ministrant dabei und bin einmal mittendrin kurz eingeschlafen.“ Geppner, in Spitz geboren und aufgewachsen, erlebte zahlreiche seiner frühen Heiligabende bei den Großeltern. Die Geschenke seien „bescheidener“ gewesen, als das heute der Fall sei, aber der Höhepunkt war stets das Weihnachtsessen.