Weiße Flecken geortet: SPÖ will mehr Pflegeheime

„Wir haben eine absolute Mehrheit in diesem Land, die seit Jahrzehnten blockiert.“ Die SPÖ befindet sich im Wahlkampfmodus, das zeigt nicht nur diese Aussage von Landesparteiobmann Franz Schnabl, der am vergangenen Freitag für eine Themenvorstellung für die Landtagswahl Ende Jänner im Gasthof Haag in Haitzendorf zu Gast war.

Schnabl ist überzeugt davon, dass seine Partei „in den wesentlichen Fragen die besseren Antworten“ als alle anderen Fraktionen habe und wirbt unter anderem mit Erleichterungen bei der Wohnbauförderung, einem Kinderprogramm und 17 Punkten für die Pflege um Stimmen.

Letzteres beschäftigt auch den Kremser SPÖ-Spitzenkandidaten Christian Schuh. Er kritisiert, dass es im Bezirk nur ein Landespflegeheim gebe und fordert, „weiße Flecken“ wie in der Wachau oder dem Bereich Gföhl auszumerzen. Er stehe für „inhaltliche Punkte und nicht für Ansprachen bei Siegerehrungen.“ Schuh pocht außerdem auf eine Verbesserung der Zugverbindung von Krems nach St. Pölten und fordert eine Reaktivierung der Donauuferbahn.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.