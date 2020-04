Am Dienstag nach Ostern haben die ersten Werstoffsammelzentren (WSZ) im Bezirk Krems-Land nach einer mehrwöchigen Sperre wieder geöffnet. Der Andrang war riesig, "besonders in den ländlichen Regionen", berichtet Gemeindeverbands-Geschäftsführer Gerhard Wildpert, der von der Disziplin der Besucher beeindruckt war. "99 Prozent sind mit Maske gekommen. Den 20 Leuten, die ohne Maske gekommen sind, haben wir welche gegeben. Auch wegen der Blockabfertigung hat es kein Murren gegeben." Wie berichtet, dürfen in die WSZ aktuell nur drei Autos gleichzeitig in den Abladebereich vorfahren. "Das hat zu dem einen oder anderen Verkehrsproblem geführt. In Langenlois hat sich am Dienstag ein Stau gebildet." Die im Vorfeld in Kenntnis gesetzte Polizei habe die Situation aber rasch im Griff gehabt.

Personelle Verstärkung erwies sich als unnötig

Dass sich die Besucher derart professionell verhalten haben, überraschte Wildpert. Er hatte schließlich im Vorfeld eigens "Verstärkung" von einer Personalfirma organisiert, falls "jemand nervös werden sollte". Das sei aber in den meisten Fällen unnötig gewesen. In der kommenden Woche öffnen die nächsten Sammelzentren im Bezirk zu den regulären Öffnungszeiten (https://krems.umweltverbaende.at/) ihre Pforten.

Mittwoch wird wieder zum "Ruhetag"

Auch im Altstoffsammelzentrum in der Rechten Kremszeile in Krems liefen die ersten Tage weitgehend reibungslos ab. Lediglich ein paar wenige Besucher, die ohne Mund-Nasen-Schutz kamen, mussten wieder die Heimreise antreten. "Die Leute haben sich ganz gut an die Vorschriften gehalten", sagt der zuständige Bereichsleiter der Stadt Krems, Roland Dewisch. Der Andrang sei besonders am Dienstag groß gewesen. Mittlerweile habe sich die Lage aber normalisiert. Dies sei auch der Grund, warum am Mittwoch, an dem in dieser Woche ausnahmsweise geöffnet war, das ASZ ab nächster Woche nach dem jetzigen Stand der Dinge wieder seinen regulären "Ruhetag" hat.

Ansturm auf Bau- und Gartenmärkte

Nicht minder groß als auf die Müllsammelzentren war der Ansturm am Dienstag übrigens auf die Bau- und Gartenmärkte in Krems. Vor dem Hornbach-Großmarkt im Gewerbepark etwa bildete sich eine lange Schlange an Leuten, die diszipliniert und mit Maske ausgestattet darauf warteten, ihre Besorgungen machen zu können.