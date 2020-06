Im Bezirk Krems stehen Grafenegg, Paudorf, Furth und Straß unter Vollversorgung durch die EVN. In den restlichen 26 Gemeinden ist Wasserversorgung ein höchst regionales Thema, das auch Herausforderungen mit sich bringt.

Tourismus treibt Wasserverbrauch an

Völlig autark ist etwa die Gemeinde Rossatz-Arnsdorf. „Wir haben vier Brunnen, um die Versorgung zu gewährleisten. Das sind getrennte, unabhängige Systeme“, sagt etwa der lokale Wassermeister Wolfgang Ringseis. Die dezentrale Struktur ist dem Umstand geschuldet, dass Rossatz-Arnsdorf nicht komprimiert, sondern „in die Länge gebaut“ ist. Jeder Brunnen versorgt einen Siedlungsteil. Die Landwirtschaft, welche dort bekanntlich reichlich vorhanden ist, beziehe ihr Wasser aus eigenen Quellen. Für erhöhten Wasserverbrauch sorgen in der warmen Jahreszeit nicht nur das Gießverhalten und private Swimmingpools. „Der Tourismus während der warmen Monate hat ebenso einen Effekt“, bestätigt Ringseis. Kein Wunder, immerhin stand Rossatz-Arnsdorf mit mehr als 35.000 Nächtigungen 2019 auf Platz 6 im gesamten Bezirk.

Knappheit von Wasserressourcen sei noch nie aufgetreten. „Wir hatten nie die Notwendigkeit, Wasser extern zuzukaufen.“ Hinsichtlich des diesjährigen Niederschlages, der im Juni schließlich eingetreten ist, meint Ringseis: „Das hat schon für Entlastung gesorgt.“

Orte und Gemeinden verbinden Wassernetz

Vor allem in den nördlichen Kremser Gemeinden zwingen verschiedene Faktoren zu neuen Projekten und zur Kooperation. Ein Faktor ist etwa die Bevölkerungsdynamik und das Ortswachstum. „Der Ort Lichtenau wächst kontinuierlich“, erklärt Gerald Starkl, Wassermeister der gleichnamigen Gemeinde. Die aktuelle Infrastruktur der Gemeinde besteht aus fünf getrennten Wasserleitungssystemen: Lichtenau, Loiwein, Großreinprechts, Pallweis und Taubitz. Die Wasserversorgung, für welche sowohl die Gemeinde selbst als auch mehrere Wassergenossenschaften zuständig sind, fußt auf Quellfassung wie auch auf Bohrbrunnen. „Ein weiterer Bohrbrunnen wurde vor einiger Zeit fertiggestellt und ein zweiter Hochbehälter ist vorgesehen“, beschreibt Starkl. Ein weiteres Projekt ist bis Ende 2020 oder Anfang 2021 geplant. „Der Bohrbrunnen in Taubitz ist nicht mehr zu benutzen, deshalb wollen wir Lichtenau und Taubitz miteinander verbinden, um bei Bedarf Wasser umleiten zu können“, so Starkl.

Poolbefüllungen als wachsendes Problem

Auch in der Gemeinde Mühldorf sieht man Notwendigkeit für derartige Infrastruktur. „Das Problem dabei“, heißt es dort, „ist, dass das Wassernetz bei uns sehr groß ist. Da sind es jeweils mehrere Kilometer zwischen Quellen, Hochbehälter und Ortschaften.“ Weiter: „Das Wassernetz wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren konzipiert und umgesetzt. Heute entstehen ja andernorts neue Siedlungen. Das macht ebenfalls Änderungen notwendig.“ Wasserumleitungen gibt es auch zwischen Gemeinden. So erhält Droß bei Bedarf Wasserressourcen aus Lengenfeld.

Die Gemeinde Senftenberg übernimmt mit ihren fünf Brunnen die Versorgung von Priel und bei Bedarf auch von Imbach, wo vier Brunnen existieren. Wie in den meisten anderen Gemeinden sei auch hier in den heißen Monaten „kein Notstand“ zu verzeichnen. Jedoch betont Wassermeister Alfred Winkler: „Der Durchschnittsverbrauch pro Tag ist etwa 450 m 3 , im Winter kann der Verbrauch auf unter 300 sinken, jedoch bei Poolbefüllungen erleben wir teilweise 600.“ Diese sind in fast allen befragten Gemeinden ein leidiges Thema. „Die Gemeinde fordert die Leute auf, sich zu melden, bevor befüllt wird. Das machen aber viele dann nicht.“ In der Coronazeit gingen die Poolkäufe weiter nach oben. In Lichtenau wird ihre Zahl auf 30 bis 50 geschätzt, in Mühldorf sind es 72.

Rastenfeld nascht bei EVN-Leitung mit

Einige Kremser Gemeinden haben vor, sich an die geplante EVN-Leitung von Krems nach Zwettl anschließen zu lassen. Einen fixen Deal über monatlich 750 m³ gibt es etwa in Rastenfeld, wo man bestenfalls nächstes Jahr schon mit EVN-Wasser rechnet. Hadersdorf bestätigt Gespräche, aber noch nichts Fixes. Laut EVN haben „vor allem nördliche Gemeinden“ Interesse an einer Beteiligung.