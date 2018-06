Tochter über ein Jahrzehnt missbraucht: Hohe Haftstrafe .

Am Mittwoch hatte der großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführte Prozess am Landesgericht Krems begonnen, am Freitag wurden der 54-Jährige zu 15 Jahren und seine Frau (51) zu acht Jahren unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt.