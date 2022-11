Sekretärin zweigte Firmengelder ab

As Sekretärin einer Transportfirma im Bezirk Krems war die 44-Jährige unter anderem auch für die Bezahlung fälliger Rechnungen per Telebanking zuständig. Die Waldviertlerin aus dem Bezirk Horn fügte dabei auch die richtigen Kundendaten an, nur die Kontonummer war falsch und entpuppte sich als ihre eigene.

So landeten über 9.000 Euro an Firmengeldern auf dem Konto der Frau. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Überweisungsschwindel der Sekretärin aufflog. Es kam auch zutage, dass sie auf Firmenkosten privat telefoniert hatte.

Vor Gericht zeigte sich die Waldviertlerin geständig und erklärte: „Ich war damals in Geldnot.“ Sie habe der Firma den Schaden von über 9.000 Euro bereits gutgemacht. Die bislang unbescholtene Waldviertlerin wurde wegen Untreue, Datenmissbrauchs und Diebstahls zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

