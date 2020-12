Im Sommerkleid zum Baden an die Donau schlendern, am Abend mit Freunden zum Heurigen gehen. Für Verena Schweiger ist Spitz ein Ort der Entschleunigung. Denn ansonsten geht es im Leben der Powerfrau hoch her.

Die 25-Jährige steht in Wien vor einer vielversprechenden politischen Karriere. Seit 2019 Geschäftsführerin der SPÖ im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus, ist Schweiger nach 336 Vorzugsstimmen bei der Gemeinderatswahl zur Klubobfrau im 15. Wiener Gemeindebezirk gewählt worden. Sie führt nun 20 rote Bezirksräte und gibt deren Stimmverhalten im 80.000-Einwohner-Bezirk vor.

Aktuell schafft sie es nur zweimal im Monat in die Heimat

Schweigers Wurzeln führen in die Wachau zurück. Die 25-Jährige, die vor zwei Jahren geheiratet hat, entspringt der Spitzer Familie Koch. Großmutter Risa ist Schneiderin, Vater Paul lernte in Spitz Schlosser und ist wie Gattin Renate heute im medizinischen Bereich in Wien tätig.

Schweigers Verbindung in die Wachau ist seit ihrer frühen Kindheit eng. „Die Ferien und Wochenenden habe ich immer in Spitz verbracht.“

Aktuell schaffe sie es nur noch zwei Mal im Monat. Spazierengehen mit den Großeltern gehört dann aber zum Pflichtprogramm. Den größeren Freundeskreis habe sie immer in Spitz gehabt, erzählt Schweiger. „Und auch wenn ich es liebe, in Wien zu leben, bin ich im Herzen doch eine Wachauerin. Spitz ist die schönste Stadt Österreichs.“

Die ersten Berührungspunkte mit der Politik sammelte Schweiger früh. Als 12-Jährige traf sie im Parlament auf Nationalratsabgeordnete, mit 17 wurde sie Chefin der Sozialistischen Jugend in Rudolfsheim-Fünfhaus, seit 2015 ist sie Bezirksrätin.

Ihre Schwerpunkte sieht die Politikwissenschaftsstudentin in den Bereichen Kinder- und Jugendpolitik, einsetzen möchte sie sich aber auch für die bessere Einbindung der fast 40.000 Einwohner im 15., die nicht wahlberechtigt sind. Schweigers politisches Fernziel? „Ich habe keine Ambitionen auf die Bundespolitik. Wien ist eine unfassbar geile Stadt.“