Geboren: 1975 in Amstetten, dort auch aufgewachsen, wohnhaft in Wien

Ausbildung, berufliche Stationen: Jusstudium in Wien, Abschluss mit dem „Mag. iur.“ 2004, nach dem Gerichtsjahr Arbeit für den Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus; 2005 Eintritt in den Landesdienst; 2005 bis 2008 BH Zwettl, danach bis 2011 in Melk; ab 2011 Bezirkshauptmann-Stellvertreter in Bruck/Leitha; September 2018: Wechsel nach Krems

Privates: verheiratet, ein Kind