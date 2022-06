Schmid‘s bleibt die Bier-Hochburg im Bezirk Krems

Der neue Bier Guide von Conrad Seidl ist da. Seit 23 Jahren holt der „Bierpapst“ die besten Adressen für Biergenuss in ganz Österreich vor den Vorhang. Für das Schmid’s in der Kremser Schmidgasse gab es heuer einmal mehr die Höchstwertung von fünf Krügerl.

Nur drei weitere Lokale in ganz Niederösterreich durften sich über diese Auszeichnung freuen.

Der Bier Guide lobt: „Einmal im Monat findet die ‚Bierwisserei‘ statt - ein Abend, an dem Bierkultur von Diplombiersommeliers präsentiert wird. Aber auch an den anderen Abenden ist die Beratung zum Beer- and Food-Pairing von hohem Bierwissen geprägt.“

