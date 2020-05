Für gut zwei Monate war die heimische Gastronomie nun im Corona-Shut-Down. Nach dieser „Durststrecke“ durften vergangenem Freitag auch die Kremser Restaurants, Kaffeehäuser, Brau- und Weinlokale ihre Tore wieder für Kundschaft öffnen. Was sagen führende Gastronomen zu ihrer aktuellen Situation nach dem ersten Geschäftswochenende nach der Zwangspause?

Raimitz-Lokale laufen „auf Vorkrisenniveau“

Foto: Martin Otto Raimitz: „Hatten zahlreiche Kunden aus benachbarten Bezirken.“Kalchhauser

Sehr optimistisch äußert sich Otto Raimitz hinsichtlich seiner zahlreichen Lokale: „Im Genussspiel im Mariandl sind wir fast übergegangen.“ Gute Besucherzahlen verzeichnete er auch im Wellenspiel bei der Steiner Schiffsstation.

Die traditionellen Raimitz-Kaffeehäuser am Kremser Bahnhof und an der Steiner Donaulände nahmen ebenfalls zahlreiche Stammgäste in Empfang. „Wenn wir über Stammgäste reden, dann geht es um hunderte“, so Raimitz. Bei vielen Gästen handelte es sich nicht um Kremser, etliche strömten auch aus den benachbarten Bezirken Melk, Zwettl, Tulln und St. Pölten zu. Unter den geparkten Autos waren „viele auswärtige Kennzeichen“ zu sehen.

Harry Schindlegger zieht gemischte Bilanz

Harry Schindlegger zieht eine durchwachsene Bilanz, er spricht von „verhaltenem Kundenaufkommen“ bei seinen Standorten „Poldi Fitzka“ in der Niederösterreichischen Landesgalerie in Stein und seinen beiden Standorten im Bühl-Center.

Auch sein „2Stein“ beim Kremser Universitäts-Campus zog vergangenes Wochenende Kunden an, wobei man „erwartungsgemäß nicht das übliche Geschäftsniveau“ erreichen konnte.

Catering derzeit nur „in kleinem Rahmen“

Nicht unwesentlich für Harrys Gastro-„Universum“ ist sein Catering-Dienst. „Dieser Bereich wird wohl am spätesten wieder in den Normalzustand zurückkehren, da wir hier von Veranstaltungen abhängig sind“, erklärt Schindlegger. „Allerdings laufen auch jetzt immer wieder Aufträge. Aber das begrenzt sich natürlich auf private, kleinere Anlässe.“ Schindlegger möchte keine konkrete Zahl nennen, jedoch berichtet er etwa von Stornierungen innerhalb eines Tages mit einem Wert im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Hofbräu: „Setzen auf unsere Stammkunden“

„Die Leute setzen sich momentan lieber in den Biergarten raus, anstatt hinein auf einen Kaffee“, schildert Othmar Seidl die Situation seiner Betriebe, des Hofbräus am Steinertor und der dort integrierten Weinbar „Leopold“. Gesamt betrachtet sei die Situation „zufriedenstellend“: „Wir hatten ungefähr 70 Prozent der Kunden, die wir auch unter normalen Verhältnissen an einem Wochenende erleben.“ Der Betrieb laufe plangemäß ab. Nur vereinzelt habe es Probleme mit größeren Gruppen von Gästen gegeben, da nur maximal vier Personen eine Gruppe bilden dürfen.

„Wenn dann acht Personen kommen, muss man ihnen wohl oder übel klar machen, dass sie zu je vier Leuten an zwei separaten Tischen sitzen müssen. Das wird aber in der Regel verstanden“, so Seidl. Wo möglich, habe man die Tische weiter auseinandergestellt. „Da haben wir aufgrund der großen Fläche einen Vorteil“, meint Seidl zufrieden.

Was die Schutzausrüstung der Mitarbeiter betrifft, lassen die befragten Gastronomen ihren Mitarbeitern freie Wahl zwischen Mund-Nasen-Schutz und Gesichtsvisieren. „Einige Mitarbeiter leiden schon unter diesen Masken. Eine Person bekam Ausschlag, andere hatten Kreislaufprobleme. Wenn man einkaufen geht und die Maske trägt, ist das anders, als wenn man damit arbeitet.“

Otto Raimitz hat bei den Schutzvisieren keine Kosten gescheut: „Wir haben Visiere mit robusterem, entspiegeltem Material. Praktisch ist auch, dass man diese Visiere bei Bedarf nach oben klappen kann.“

Was geschah mit den Mitarbeitern?

Raimitz bestätigt, man habe das komplette 140-köpfige Team wieder im Einsatz. Bezüglich der 100 „Harry-“-Mitarbeiter, die im März beim AMS gemeldet wurden, konnte oder wollte Schindlegger keine genaue Auskunft geben. Das Hofbräu hat „ein paar Mitarbeiter weniger“. „Wir haben momentan 45 Leute im Dienst“, sagt Seidl.