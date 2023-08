Moritzreith: Motorradlenker über Böschung katapultiert

Mit lebensgefährlichen Verletzungen endete die Ausfahrt eines Motorradlenkers (53) aus Krems im Gebiet der Stadtgemeinde Gföhl.

Ursache für Schleudermanöver ist unklar

Der Mann lenkte am 16. August gegen 19 Uhr seine BMW-Maschine auf der Bundesstraße 37 auf Höhe Moritzreith Richtung Krems. In einer langgezogenen Rechtskkurve kam er aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und stürzte. Er prallte gegen die linksseitige Leitplanke.

Über Leitplanke in die Tiefe geworfen

Von dort wurde der Biker über die Straßenbegrenzung katapultiert und stürzte in der Folge über eine an dieser Stelle mehrere Meter hohe Böschung in die Tiefe. Zum Glück wurde der Unfall von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet. Diese setzten sofort die Rettungskette in Gang.

Hilfe an Ort und Stelle, dann Bergung

Die Feuerwehren Gföhl, Moritzreith, Rastbach und Sperkental eilten ebenso zur Unfallstelle wie der Kremser ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2. Mithilfe einer Schaufeltrage wurde der Verunglückte nach seiner Erstversorgung und Stabilisierung an Ort und Stelle über die Böschung zur Fahrbahn zurückgebracht.

Verletzten in das Horner Spital geflogen

Die Mannschaft des Helikopters flog das Unfallopfer anschließend ins Horner Unfallkrankenhaus. Das Unfallfahrzeug wurde von den Feuerwehren gesichert abgestellt, die Straße gereinigt. Nach rund einer Stunde konnten die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren wieder einrücken.