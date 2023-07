Christian Dielachers Tod reißt riesige Lücke

Unfassbar groß ist der Schmerz bei seiner Familie, bei seinen Freunden und Arbeitskollegen: Christian Stefan Dielacher (47) verunglückte am 29. Juni mit seinem Motorrad tödlich.

Noch an Unfallstelle gestorben

Laut Polizeiangaben war der Langenloiser in einer vierköpfigen Biker-Gruppe unterwegs, als er auf der L 82 in einer Kurve zu Sturz kam und mit einem Lkw kollidierte. Der Mann starb nach Angaben der Polizei an Ort und Stelle. Jede Hilfe kam zu spät.

Trauer um wertvollen Mitarbeiter

Eine riesige Lücke hinterlässt der Verstorbene in seiner Familie – allen voran Gattin Angelika, den Söhnen Roger (25), Raphael (7) und Tochter Elisa (4) sowie Eltern und Schwiegereltern. Auch in der Firma Fragner, wo er als Verkaufsleiter tätig war, und bei seinen Freunden ist der Schmerz riesig.

Eine Abschiedsfeier für den Verstorbenen findet am Freitag, 7. Juli, 14 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Langenlois statt. Die Beisetzung der Urne ist zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis geplant.