Kremser Raiba ist für die Zukunft gut gerüstet

„Nähe neu nutzen!“ ist das Motto, mit dem die Raiffeisenbank Krems durch die bewegten Zeiten steuern will. Im Geschäftsjahr 2021 ist das gut gelungen, wie bei der Generalversammlung zu hören war.

Das Jahr 2021 sei neben allen externen Einflüssen auch intern ein Jahr der Veränderungen gewesen, hieß es seitens der Geschäftsleiter Herbert Buchinger und Reinhard Springinsfeld, die seit Kurzem durch Franz Kurzreiter unterstützt werden, die NÖN berichtete:

Neben seinem Eintritt stand die Vorbereitung oder Durchführung einer Vielzahl von strukturellen und organisatorischen Neuerungen an. Dies war sowohl für die Kunden als auch für das Team sehr fordernd gewesen.

Bei der Versammlung konnten dennoch Erfolgszahlen präsentiert werden: Die Raiffeisenbank Krems erreichte im Geschäftsjahr 2021 eine Bilanzsumme von 876 Millionen Euro und verwaltete 714 Millionen an Kundeneinlagen sowie 563 Millionen Euro an Krediten für die Kunden. Dank der guten Ertragslage liegt die Eigenmittelausstattung deutlich über der gesetzlichen Quote, was für die Kunden hohe Sicherheit bedeutet.

Buchingers Versprechen: „Daran, das hohe Vertrauen der Kunden und Mitglieder auch in Zukunft zu rechtfertigen, wird in der Raiffeisenbank Krems täglich mit vollem Einsatz gearbeitet.“

