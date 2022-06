Worauf die Kremser SPÖ stolz ist

Rund eine Stunde lang präsentierten die wichtigsten Köpfe der SPÖ der Presse ihre Verdienste für die Stadt Krems – ein klares Statement gegen die in regelmäßigen Abständen geäußerte Kritik der ÖVP, unter Bürgermeister Reinhard Resch herrsche Stillstand. „Wir haben schwerpunktmäßig gearbeitet. Es ist das erste Mal, dass in Krems so konstruktiv vorgegangen worden ist“, sagt Resch, der das Thema Sicherheit in den vergangenen Jahren zur Chefsache machte.

Stolz ist er unter anderem auf die Errichtung dreier Feuerwehrhäuser, die Sanierung der Ringstraße, die nun wohl früher als erwartet, nämlich im Sommer 2023 abgeschlossen werden kann, und die Entwicklung eines Gefahrenzonenplans für Krems binnen eines Jahres. Das „Zuckerl“ auf seinem Arbeitsnachweis: Drei Siege hintereinander im Ranking der zukunftsfähigsten Regionen Österreichs: „Das ist kein Zufall. Wir sind stolz darauf, was wir alles erreicht haben. Vieles davon ist schon selbstverständlich.“

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel hob in seiner Leistungsbilanz die „Erfolgsgeschichte Stadtbus“ und die Einführung einer Gratis-Parkstunde hervor. Mit dem Ist-Zustand der Parksituation habe man nun beste Voraussetzungen geschaffen: „Man sieht ja auch, dass die Leute in die Stadt kommen.“

