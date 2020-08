Über eine zufriedenstellende Bilanz für das erste Halbjahr 2020 freut sich der Chef des Kremser Donauhafens Gerhard Gussmagg. „Wir hatten über diese Zeit eine gleichmäßige Auslastung und wenig Ausschläge“, berichtet er.

740.000 Tonnen an Gütern seien von Anfang Jänner bis Ende Juni verladen worden. Dies macht ein kleines Plus von einem Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 aus.

Das Plus hängt mit der Anlieferung von Schotter aufgrund eines Renaturierungsprojektes im Traisengebiet zusammen. Gerhard Gussmagg

Hinter den positiven Gesamtzahlen stehen verschiedene Trends in unterschiedlichen Logistikbereichen. So erlebte der Schiffsumschlag ein sattes Plus von 44 Prozent. Insgesamt wurden 303.000 Tonnen auf dem Wasser transportiert.

Foto: JM Geschäftsführer Gerhard Gussmagg: „Wir blicken auf ein zufriedenstellendes erstes Halbjahr zurück.“

„Das Plus hängt unter anderem mit der Anlieferung von Schotter aufgrund eines Renaturierungsprojektes im Traisengebiet zusammen“, erklärt Gussmag. 170.000 Tonnen des Materials wurden im Hafen zwischengelagert.

Weniger erfreulich sehen die Entwicklungen im Lkw- und Bahnumschlag aus. Ersterer Zweig schrumpfte um 21 Prozent auf ein Volumen von 568.000 Tonnen. Die Bahntransporte verzeichneten einen Rückgang von zehn Prozent und umfassten 173.000 Tonnen.

Keine Kurzarbeit, außer bei Spedition

Bezüglich der Situation der Beschäftigten in Zusammenhang mit Corona erklärt Gussmagg: „Insgesamt sind wir mit unserem Personal ausgekommen. Die Anmeldung von Kurzarbeit war nicht notwendig.“ Eine solche habe es nur in der in einer eigenen Gesellschaft organisierten Spedition gegeben.

Auch für das zweite Halbjahr zeigt sich das Hafen-Management zuversichtlich. Immerhin habe man einige neue Abbau- und Transportprojekte abgewickelt. Konkret geht es um den Transport von älteren Windrädern, welche von Österreich Richtung Osten transportiert werden. „Diese Anlagen finden dort noch Verwendung, die Transporte gehen bis hinaus zum Schwarzen Meer“, sagt Gussmagg. Der Transport bietet einen großen Vorteil: „Auf einem Donauschiff können Bauteile wie etwa mehrere der rund 40 Meter langen Rotorblätter gut transportiert werden.“