Nach elf Tagen voller Musik, Kulinarik und Entertainment ist am vergangenen Sonntag das Wachauer Volksfest zu Ende gegangen. Insgesamt über 100.000 Besucher zählten die Veranstalter im Kremser Stadtpark. Zu den von einigen Seiten befürchteten Corona-Clustern ist es nicht gekommen.

Lediglich zwei Schwestern aus Krems haben sich laut Auskunft von Stefan Hofstetter, dem Büroleiter von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, auf dem Volksfest mit dem Virus infiziert.

Bis Dienstag seien keine weiteren Fälle, die mit dem Großevent in Verbindung gezogen werden können, dazugekommen. Wie man so sicher sein könne, dass sich die beiden Frauen im Stadtpark angesteckt haben?

„Zu 100 Prozent weiß man das nie“, sagt Hofstetter. Im Rahmen des Contact-Tracings sei von den Schwestern aber angegeben worden, dass sie sich 48 Stunden vor Symptombeginn nur Zuhause und am Volksfest aufgehalten hätten.

Für die Veranstalter, die für ein umfassendes Sicherheitskonzept rund 120.000 Euro an Mehrkosten, von denen circa die Hälfte die Stadt Krems übernahm, in Kauf genommen hatten, ist die erfreuliche Corona-Bilanz eine Genugtuung. „Allen Skeptikern und Querschüssen zum Trotz verlief das Volksfest hinsichtlich der Pandemie unauffällig“, heißt es in einer Aussendung.

„Alle Bremsmanöver, die noch bis kurz vor Eröffnung von der überregionalen Politik versucht wurden“, seien Lügen gestraft worden. Veranstalter Erwin Goldfuss glaubt, mit der erfolgreichen Durchführung des Volksfests „ein Zeichen für ganz Österreich und die ganze Veranstalterbranche“ gesetzt zu haben und ergänzt: „Wenn wir nur einen Millimeter dazu beitragen konnten, neuerliche Lockdowns, Angstmache und Panikentscheidungen der Politik zu vermeiden, ist das unser größter Erfolg.“



Keine Beanstandung wegen 3G-Nachweis

Lob für die Veranstalter gibt es aus Politik, Magistrat und Polizei. Bürgermeister Reinhard Resch teilt mit: „Ich habe schon mit Zustimmung gerechnet, aber so viele so positive Reaktionen der Besucherinnen und Besucher sind überwältigend.“ Magistratsdirektor Karl Hallbauer spricht von einer „sehr strikten und genauen Organisation, die sehr gut funktioniert“ habe. Er selbst habe gemeinsam mit der Polizei an mehreren Tagen 3G-Kontrollen durchgeführt, es habe aber „keine einzige Beanstandung“ gegeben.

Seitens der Exekutive meldet Polizei-Kommandant Leo Steiner, dass das „Volksfest extrem ruhig verlaufen“ sei. Es habe keinerlei Einsätze wegen Körperverletzungen oder dergleichen bedurft. Fünf aufgestochene Reifen, die in einer Nacht rund um das Gelände gemeldet wurden, seien das einzige nennenswerte Vorkommnis gewesen.