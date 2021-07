"Nachdem bereits gestern 800 freiwillige Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner im Einsatz waren, sind es seit der Früh neuerlich 200", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer. Er bedankte sich für den unermüdlichen Einsatz - auch bei den Mitgliedern der Katastrophenhilfsdienst-Züge, die sich aus Gföhl, Langenlois und dem Bezirk Tulln auf den Weg ins Krisengebiet gemacht haben und bis Sonntagnacht im Einsatz waren.

Besonders betroffen waren die Ortschaften Eggendorf, Furth bei Göttweig, Furth-Palt, Höbenbach, Hörfarth, Meidling im Tal, Paudorf und Steinaweg. Innerhalb von zwei Stunden hatte es am frühen Sonntagnachmittag 150 Liter pro Quadratmeter geregnet. Die Folge waren reißende Bäche, die sich aufgrund der Wassermassen gebildet haben und durch die Straßen der betroffenen Ortschaften gerauscht sind.

Bewohnerinnen und Bewohner waren in ihren Häusern eingeschlossen, selbst die Feuerwehr in Höbenbach ist festgesessen und konnte nicht ausrücken. Auch Feuerwehrtaucher der Tauchgruppe Nord waren an Ort und Stelle. Sie haben unter anderem bei Furth einen Container gesichert, der von den Wassermasser der Fladnitz mitgerissen worden war. Dadurch konnte verhindert werden, dass der Container weiter abgetrieben wird und eine der nachfolgenden Brücken beschädigt. Bei Steinaweg haben sie fünf Pferde gerettet, die in ihrer Koppel eingeschlossen waren.

Fotos Impressionen vom Hochwasser in Furth und Paudorf

Zum Einsatz kamen auch sechs Großpumpen aus Krems, Tulln und St. Pölten, die pro Stunde jeweils 200.000 Liter Wasser fördern können. Ebenso wurden 15 Feuerwehrzillen ins Krisengebiet gebracht und standen dort im Einsatz. Während die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter vermutlich noch bis in die Abendstunden dauern werden, hat sich die Lage entlang der Donau über Nacht deutlich entspannt.

Die Donau führte ein zwei- bis fünfjährliches Hochwasser, der Pegel geht seit den frühen Morgenstunden aber kontinuierlich zurück. "Wir waren hier durch den teilweisen Aufbau des Hochwasserschutzes bestmöglich gerüstet, noch besser ist es natürlich, wenn dieser erst gar nicht notwendig ist", so Boyer.