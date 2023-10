Solo-Weltreisende Tanja Billek hat viel zu erzählen

Wie fühlt es sich wohl an, 21 Monate alleine auf Weltreise zu sein? Eine, die diese Frage beantworten kann, ist Tanja Billek (32). Fast zwei Jahre lang war die Rohrendorferin unterwegs.

Keine Länder-Rekorde als Reiseziel

Dabei hat sie aber nicht versucht, irgendwelche unausgesprochenen Länderrekorde zu knacken, sondern verbrachte das erste halbe Jahr ganz bewusst auf der kanarischen Insel Teneriffa, ihrer wie sie selbst zu sagen pflegt „Homebase“. Von dort aus bereiste sie andere Inseln und wurde unter anderem Zeugin des Ausbruchs des Vulkans Cumbre Vieja.

Unterwegs im nahen Osten und in Asien

Als die Zeit reif war, Europa zu verlassen, führte sie ihr Weg nach Ägypten. Drei Monate lang bereiste sie das gesamte Land alleine – kreuz und quer in alle Himmelsrichtungen. Als es ihr in Kairo zu viel wurde, beschloss sie, in der Sahara, an der Grenze zu Libyen, für eine Zeit lang Ruhe zu finden.

In einem entlegenen Wüstenort lebte sie zusammen mit dem einzigen ägyptischen Berberstamm, den Siwi, und lernte dort arabische Gastfreundschaft kennen. Ihre Reise führte sie in weitere arabische Länder und auch in die südostasiatischen Tropen, wo sie nicht nur Bangkoks wildes Nachtleben erkundete, sondern auch Teil von buddhistischen Zeremonien im Norden Thailands wurde.

Bilder und Videos: „Kein 0815-Reisevortrag!“

Authentisch und weltoffen möchte sie ihre aufregende Geschichte sowie Beweggründe dazu teilen und lädt am Freitag, 20. Oktober, 18 Uhr, in Kooperation mit der Gemeinde Rohrendorf zur Erzählung mit Bildern und Videos in den dortigen Veltlinersaal. Ihr Versprechen für diesen Abend: „Alles, nur kein 0815-Reisevortrag!“ Eintritt frei, Anmeldung an tanja.billek@gmail.com erbeten.