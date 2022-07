Älteste Ansicht Senftenbergs

Werbung

Vor über 330 Jahren, um 1688, ist die erste bildliche Darstellung von Senftenberg entstanden. Das Original befindet sich in Schloss Cesky Krumlov in der tschechischen Region Südböhmen und ist im Besitz der Familie Schwarzenberg. Eine Kopie ist jetzt „heimgekommen“.

Krumlov und Senftenberg waren zwischen 1628 und 1719 durch die damals herrschende Familie Eggenberg verbunden. Das Bild wurde mit Sicherheit von der Familie Eggenberg in Auftrag gegeben, dazu gibt es im Archiv des Schlosses Krumlov entsprechende Unterlagen. Das Bild soll einer Fürstentochter aus Senftenberg anlässlich ihrer Hochzeit als Erinnerungsstück nach Südböhmen mitgegeben worden sein.

Dass die Replik (oder auch Reprise – die Wiederholung eines Kunstwerkes) nach Senftenberg fand, ist der Initiative von Pfarrer Paul Sordyl zu verdanken, der die Möglichkeit erkannt und der Gemeinde angeboten hat, diese überaus hochwertige Kopie m Wert von 6.000 Euro zu erwerben. Der tschechische Maler Karl Hrubes hat vom Werk von Heinrich de Veerle in kunstvoller Detailarbeit zwei Repliken angefertigt, wobei ein Bild am Gemeindeamt und eines in der Kirche zu bewundern sein werden. Das zweite Bild hat die Pfarre selbst erworben.

Für die Finanzierung des Bildes für die Gemeinde haben sich die NÖ Dorf- und Stadterneuerung, einige Gemeinderatsvorstände (sie haben ihre Entschädigungen für ihre Tätigkeit in der Corona-Teststraße zur Verfügung gestellt) und die Stiftung Sparkasse Krems stark gemacht.

