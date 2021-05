Das BORG Krems ist nach dem Mary Ward-ORG die zweite Kremser Schule, die intensiv mit der IMC Fachhochschule Krems zusammenarbeitet. Vor Kurzem wurde die Kooperationsurkunde zwischen den beiden Bildungseinrichtungen unterzeichnet.

Im Rahmen der Schulkooperation werden Schüler, aber auch Lehrende des BORG zu Fachveranstaltungen eingeladen. Zusätzlich werden speziell gestaltete Workshops für Schulklassen in den Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung & Technik, Gesundheit und Life Sciences angeboten. Neben Fachvorträgen und Schnuppervorlesungen gibt es auch Exkursionen in die topmodernen Labors am Campus Krems.

Die Unterzeichnung der Kooperationsurkunde fand im Beisein des Akademischen Leiters des IMC, Martin Waiguny, und BORG-Direktorin Barbara Faltl statt. Auch BORG-Professor Egmont Vogel, der nebenberuflich an der FH Krems lehrt, war bei der Unterzeichnung mit dabei.

Die FH Krems pflegt seit Jahren eine enge Zusammenarbeit mit Kremser Schulen – etwa in Form von Fortbildungen für Pädagogen, Themen für vorwissenschaftliche Arbeiten oder IMC-Workshops im Rahmen der Reihe „Science goes School“.

Die Initiative „Schülerinnen und Schüler an die Hochschulen“ ermöglicht Jugendlichen ab 14 Jahren, an IMC-Lehrveranstaltungen teilzunehmen und sich diese für ein späteres Studium anrechnen zu lassen. Teilnehmern werden die Studiengebühren erlassen.