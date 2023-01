Interaktive Spielestationen: Sparkasse Krems macht Finanzen zum Thema

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Mit dem „FLiP2Go“-Bildungsbus bringen Sparkassen in ganz Österreich Kindern und Jugendlichen Finanzwissen spielerisch näher. Am 9. und 10. Jänner machte der Bus Station beim BRG Ringstraße, wo Schüler die interaktiven Spielestationen genauer unter die Lupe nehmen konnten.

Österreichern wird in zahlreichen Studien allgemein ein mangelhaftes Finanzwissen attestiert. Weiters zeigt sich, dass immer mehr junge Personen Schulden anhäufen, die sie nicht mehr zurückzahlen können. Dem entgegenzuwirken, startete die Sparkassengruppe mit FLiP2Go eine österreichweite Finanzbildungsinitiative. „Sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, ist eine sehr gute Investition in die Zukunft. Wer das macht, hat schon viel gewonnen“, so René Matous, Marketingleiter der Kremser Bank.

Die Besucher des FLiP2Go durchlaufen sieben interaktiv-multimediale Spielstationen, die sie entweder gemeinsam oder gegeneinander bestehen. So wird den Spielenden etwa in der Station „WeltReise“ auf einer virtuellen Schiffsreise der Einfluss ihrer Konsumentscheidungen auf globale Produktionsketten verständlich gemacht.

Im „AusgabenCheck“ müssen sie Haushaltsbudgets auf Ausgabengruppen wie Wohnen oder Ernährung aufteilen. Die Schüler waren jeweils eifrig dabei, verantwortungsvoll Handel zu betreiben

