Kaufmann Andreas Mimra übernimmt Kremser Supermarkt

Seit dem 28. September ist dort der frisch gebackene Kaufmann Andreas Mimra mit seinem Team für die Geschäfte verantwortlich.

Produkte regionaler Anbieter in Regalen

Das Marktgebäude besticht außen durch ein modernes Design, das um den Namen des Kaufmanns in großen Lettern erweitert wurde. Innen überzeugt er auf rund 740 Quadratmetern Verkaufsfläche durch die persönliche Handschrift Mimras in allen Bereichen. Sichtbar wird diese vor allem bei der sorgfältigen Sortimentsauswahl bestehend aus erfolgreichen Klassikern, beliebten Eigenmarken sowie Produkten von kleinen Betrieben aus der Region. Die Sortimentsvielfalt bietet lokale Erzeugnisse von regionalen Produzenten wie Wurstwaren der Fleischerei Artner in Mautern, Fruchtsäfte und Wein von Altenriederer aus Franzhausen, Eier und Teigwaren von Kogelmann aus Breitensee oder Molkereiprodukte von Hiegesberger aus Fugging.

Am Supermarkt in modernem Design wurde der Name des neuen Kaufmannes in großen Lettern angebracht. Foto: Billa/Robert Harson

25 Mitarbeiter sind um die Kunden bemüht

Das Team von Andreas Mimra besteht aus 25 Mitarbeitern, mit deren Unterstützung der neue Kaufmann auch bereits getroffene Nachhaltigkeitsmaßnahmen weiter fortsetzt. So gibt es eine eigene Photovoltaik-Anlage am Dach, die Energie für den Markt liefert. Auch die Kooperation mit „Too Good To Go“ wird es im Sinne der Nachhaltigkeit weiter geben. Der Markt ist barrierefrei zugänglich und bietet 91 Pkw-Stellplätze direkt vor dem Eingang.

Kaufmann Andreas Mimra schaukelt den Betrieb des Marktes An der Schütt. Foto: Billa/Robert Harson

Kaufmann hat Erfahrung als Marktmanager

Kaufmann Andreas Mimra über die Motive hinter seiner Entscheidung: „Für mich beginnt als Billa-Kaufmann ein aufregendes neues Kapitel, das mir viele neue Perspektiven eröffnet.“ Er habe 1996 bei Billa als Lehrling begonnen und war die letzten zehn Jahre Marktmanager in Tulln. „Nun freue ich mich sehr, in meiner neuen Rolle durchzustarten. Mein Ziel ist ganz klar, vorwiegend lokalen und regionalen Betrieben eine Bühne in meinem Markt zu bieten und die Produzenten in der Region zu unterstützen.“

Konzern sieht sich auf dem richtigen Weg

Er verspricht ein „auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden angepasstes Angebot“ und zeigt sich für Fragen oder Anregungen offen. „Bald ist es ein Jahr her, dass unser erster Billa-Kaufmann seinen Markt eröffnet hat“, zeigt sich Brian Beck, Vorstand für Großhandel und Kaufleute, stolz: „Wir blicken auf einen fulminanten Start des Kaufleutemodells zurück, das auch in Krisenzeiten ein zuverlässiges Sicherheitsnetz bietet.“